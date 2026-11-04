Kết quả này vừa được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, mức tăng doanh thu của nhóm doanh nghiệp Việt Nam đang đóng góp tỷ trọng đáng kể vào kết quả chung của bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026.

Doanh nghiệp Việt góp khoảng 1/4 mức tăng doanh thu

Sáng 3/11, Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 60 diễn giả là lãnh đạo các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới. Theo số liệu được công bố tại sự kiện, 500 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 đạt tổng doanh thu khoảng 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với kỳ trước. Trong đó, nhóm doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu lên đến 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%, đóng góp khoảng 1/4 phần doanh thu tăng thêm của toàn bảng xếp hạng.

Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Kết quả này cho thấy tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam đang nổi bật so với mức tăng chung của các doanh nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển, bài toán không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay mở rộng sản xuất mà còn ở khả năng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Ông Thammasak Sethaudom - Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG cho rằng tự động hóa là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh cần tránh hiểu lầm, tự động hóa sẽ tiết kiệm chi phí công nhân, đây là phần rất nhỏ, mà quan trọng hơn hết là tự động hóa giúp sản phẩm có chất lượng cao, năng suất tốt và tiết kiệm chi phí. Ông cũng chia sẻ thêm, thay vì chỉ đầu tư ở góc độ một quốc gia, tập đoàn SCG sẽ tận dụng sức mạnh của cả khu vực. Nhà máy SCG tại Việt Nam có quy mô lớn hơn nhiều so với các nước khác, và tận dụng lợi thế của cả khu vực ASEAN với 600 - 700 triệu dân và các Hiệp định thương mại tự do

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho hoạt động đầu tư

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, các tập đoàn quốc tế cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Đại diện Standard Chartered nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho hoạt động đầu tư, mở rộng và phát triển kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác công - tư vẫn còn nhiều tiềm năng.

Ông James Nesbitt - Giám đốc Khối Khách hàng toàn cầu (GS), Singapore và ASEAN, Ngân hàng Standard Chartered, đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng đầu tư quốc tế. Theo ông, việc thúc đẩy hợp tác công - tư có thể tạo thêm động lực để Việt Nam khai thác các tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Các đại diện doanh nghiệp thảo luận về những động lực tăng trưởng mới của khu vực tại hội nghị

Ở lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn SAP của Đức đang mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Liher Urbizu - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SAP Đông Nam Á, cho biết doanh nghiệp đã tuyển dụng 500 lập trình viên tại TP. Hồ Chí Minh để phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ thị trường toàn cầu. Đồng thời, SAP hợp tác với 15 trường đại học tại Việt Nam, đào tạo 9.000 sinh viên mỗi năm trong các lĩnh vực công nghệ dữ liệu và AI.

Những hoạt động này cho thấy dòng vốn đầu tư quốc tế không chỉ hướng đến mở rộng quy mô sản xuất mà còn quan tâm nhiều hơn đến nghiên cứu, phát triển công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là những yếu tố có ý nghĩa đối với mục tiêu nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy môi trường đầu tư và hợp tác dài hạn

Trong bức tranh thu hút đầu tư, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Với đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, Thành phố hiện đang có thêm điều kiện để mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện chính sách và tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh khẳng định định hướng nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện môi trường đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết Thành phố đã xác định sức hấp dẫn đầu tư phải được thể hiện thông qua chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thông tin dự án, hướng dẫn nhất quán và tăng cường phối hợp xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp.

Thành phố xác định sức hấp dẫn đầu tư cần được thể hiện bằng chất lượng phục vụ và kết quả giải quyết công việc. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thông tin dự án, làm rõ điều kiện triển khai, hướng dẫn nhất quán và tăng cường phối hợp xử lý vướng mắc theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh



Đồng thời, Thành phố giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) đã phối hợp với các sở, ngành tiếp nhận, hướng dẫn và theo dõi những đề xuất hợp tác cụ thể từ doanh nghiệp. Qua đó, các kết nối tại hội nghị được kỳ vọng chuyển hóa thành những dự án có khả năng triển khai và mang lại giá trị lâu dài.

Từ kết quả tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam đến những kế hoạch đầu tư công nghệ của các tập đoàn quốc tế, hội nghị mở ra thêm cơ hội trao đổi và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Với TP. Hồ Chí Minh, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng thực thi chính sách sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để chuyển hóa cơ hội hợp tác thành động lực phát triển thực chất.