Doanh nghiệp đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh tăng nguồn thu ngân sách

Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh tăng 20% sau 9 tháng

Thu ngân sách đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả này góp phần tạo nguồn lực tài chính cho thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu của Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế đến hết quý III/2026, tổng thu ngân sách đạt hơn 538.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ khu vực kinh tế đạt khoảng 305.000 tỷ đồng, tương đương 95% dự toán được giao.

Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách có sự đóng góp từ hoạt động duy trì tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Đại diện DKSH Pharma Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng 10–15% trong năm 2025. Bên cạnh đó, công ty đang tái cấu trúc hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và điều chỉnh trọng tâm theo nhu cầu thị trường nhằm duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026.

Trong khi đó, Astellas Pharma Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 10% trong 9 tháng, tương đương mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Doanh nghiệp kỳ vọng duy trì kết quả này trong quý cuối năm, qua đó bảo đảm kế hoạch thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối với Công ty Cổ phần Phúc Sinh, nghĩa vụ thuế cũng là một phần đáng kể trong kết quả hoạt động kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm 2025, khoản thuế doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước chiếm 36% lợi nhuận trước thuế.

"Năm 2025 tỷ lệ phần trăm mà thuế doanh nghiệp đóng cho ngân sách nhà nước đã chiếm 36% trên lợi nhuận trước thuế của chúng tôi.", bà Trương Thị Thủy - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phúc Sinh cho hay.

Như vậy, khả năng duy trì hoạt động và tăng trưởng của doanh nghiệp không chỉ quyết định hiệu quả kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Doanh nghiệp đóng góp vào nguồn thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thuế TP. Hồ Chí Minh tập trung chống thất thu, quản lý chặt nguồn thu

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn đạt 1 triệu tỷ đồng. Riêng Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu hơn 627.000 tỷ đồng.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi ngành Thuế phải tăng cường giám sát, rà soát các nguồn thu và chủ động triển khai giải pháp phù hợp với diễn biến hoạt động của từng doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, sự đồng hành và ý thức chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Đặc biệt, trong giai đoạn cuối năm, ngành Thuế xác định việc kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Các giải pháp trọng tâm của Thuế TP. Hồ Chí Minh

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Thuế tập trung triển khai các nhóm giải pháp:

Rà soát nguồn thu: Đánh giá từng khoản thu, theo dõi sát tình hình hoạt động và kê khai thuế của doanh nghiệp.

Chống thất thu: Tăng cường kiểm soát các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro về thuế, nhất là chuyển giá, chuyển nhượng vốn và thương mại điện tử.

Thu hồi nợ thuế: Áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các khoản nợ thuế.

Khai thác nguồn thu đất đai: Tham mưu thành phố triển khai các biện pháp thu trong lĩnh vực đất đai.

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng quản lý thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hỗ trợ người nộp thuế.

Chuyển đổi số hỗ trợ người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý

Song song với các giải pháp kiểm soát nguồn thu, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Việc đơn giản hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ trong quản lý không chỉ giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả giám sát, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính thuận lợi hơn.

Đồng thời, việc tăng cường quản lý nợ thuế, khai thác các nguồn thu từ đất đai và kiểm soát những lĩnh vực có nguy cơ thất thu sẽ góp phần củng cố nguồn thu ngân sách.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng và các giải pháp đang được triển khai, Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào việc hoàn thành chỉ tiêu được giao, đóng góp vào mục tiêu thu ngân sách nhà nước toàn thành phố đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.



