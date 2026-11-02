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Kinh tế

Khi AI bắt đầu tạo tiền cho doanh nghiệp

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sau thời gian dài kỳ vọng, những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu mang lại những kết quả tài chính hữu hình cho các doanh nghiệp.

Đầu tư cho AI đã tăng mạnh trong thời gian qua khi các công ty nỗ lực thúc đẩy hiệu suất và nâng cao lợi nhuận. Theo Báo cáo Chỉ số AI 2026 của Viện AI thuộc Đại học Stanford (Stanford HAI), chi tiêu cho công nghệ này đã đạt tới 581,7 tỷ USD vào năm 2025, tăng 130% so với năm trước đó. Trong bối cảnh các giám đốc điều hành liên tục đề cao lợi ích của AI, cùng việc những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Microsoft, Amazon, Google và Meta dự kiến chi tổng cộng tới 700 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay, giới đầu tư đang tìm kiếm những kết quả kinh doanh đo lường được để chứng minh hiệu quả của sự đầu tư này.

Khi sự quan tâm của thị trường chuyển dần từ những lời hứa hẹn sang các con số doanh thu thực tế, nhiều tập đoàn lớn đã chính thức ghi nhận đóng góp tích cực từ AI trong báo cáo tài chính quý III/2026. Đại diện Ngân hàng Santander (Tây Ban Nha) cho biết các sáng kiến AI đã tạo ra 194 triệu euro (tương đương 216 triệu USD) giá trị kinh doanh cho ngân hàng trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026. Trả lời phỏng vấn CNBC, Giám đốc Tài chính Santander, ông José García Cantera, nhận định AI đang giúp ngân hàng giảm bớt các tác vụ có giá trị thấp để nhân viên tập trung vào các công việc mang lại giá trị cao hơn. Dù AI đã được tích hợp vào toàn bộ quy trình vận hành khiến việc tách biệt con số chính xác trở nên khó khăn, ông khẳng định công nghệ này đang nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Không riêng Santander, Ngân hàng Standard Chartered cũng ghi nhận sự hiện diện sâu rộng của AI trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Trong báo cáo tài chính quý III, ngân hàng này công bố mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động đạt 14%. Trao đổi trên chương trình "Squawk Box Europe" của CNBC, Giám đốc Tài chính Standard Chartered, ông Manus Costello, nhận xét AI giúp các quản lý tăng cường mối quan hệ với khách hàng, tạo ra nhiều thu nhập hơn, đồng thời giúp thu nhập tăng trưởng nhanh hơn chi phí nhờ việc tối ưu hóa các quy trình cốt lõi và mở rộng quy mô một cách hiệu quả.

Sức lan tỏa của AI cũng bắt đầu thể hiện trong ngành dược phẩm. Giám đốc Điều hành Tập đoàn Dược phẩm Novartis (Thụy Sĩ), ông Vas Narasimhan, cho biết AI đang bắt đầu đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong quý III, Novartis đạt lợi nhuận hoạt động cốt lõi 6,04 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù không đưa ra con số định lượng cụ thể phần đóng góp AI, ông Narasimhan nhấn mạnh đây là quý đầu tiên ông thực sự chứng kiến AI cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn một cách rõ rệt.

Ở lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực tiên phong trong cuộc đua AI, các kết quả tài chính khả quan cũng được ghi nhận rõ rệt. Trong báo cáo kết quả kinh doanh mới đây, Meta cho biết các khoản đầu tư vào AI đã mang lại doanh thu quảng cáo đáng kể, góp phần đưa tổng doanh thu trong quý III tăng 26%. Trong khi đó, bất chấp tốc độ tăng trưởng doanh thu từ mảng tìm kiếm của Google chậm lại do áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI, mảng điện toán đám mây Google Cloud của Alphabet vẫn ghi nhận doanh thu tăng hơn gấp đôi, đạt gần 31 tỷ USD trong quý III.

Nguồn: https://baotintuc.vn/khi-ai-bat-dau-tao-tien-cho-doanh-nghiep-post1399135.html

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