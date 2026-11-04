Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim tăng qua nhiều thập kỷ

Theo hãng tin AP, Stephen Follows đã phân tích 36.431 bộ phim phát hành tại rạp trong giai đoạn 1980–2025. Kết quả cho thấy thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng thêm 8 phút, từ 106 lên 114 phút.

Avengers: Doomsday, bộ phim được kỳ vọng có thời lượng khoảng hai tiếng rưỡi (Ảnh: AP)

Không chỉ các tác phẩm bom tấn, phim nghệ thuật cũng ngày càng có thời lượng dài. Một số phim được chú ý trong mùa giải thưởng năm nay như The Odyssey dài 173 phút, La Bola Negra dài 159 phút và You Can See Everything dài 174 phút. Trong khi đó, All of a Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi có thời lượng lên đến 197 phút.

Matt Damon trong vai Odysseus ở phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, thời lượng dài dường như chưa trở thành rào cản lớn đối với khán giả. The Odyssey là một trong những phim có doanh thu cao nhất năm, với khoảng 1,8 tỷ USD tiền vé. Điều này cho thấy một bộ phận người xem vẫn sẵn sàng dành nhiều thời gian cho những tác phẩm có quy mô lớn và trải nghiệm điện ảnh đặc biệt.

Rạp chiếu tìm cách tạo trải nghiệm khác biệt

Một trong những nguyên nhân được AP đề cập là sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến. Khi khán giả có nhiều lựa chọn giải trí tại nhà, các nhà làm phim và hệ thống rạp chiếu cần tạo ra những sự kiện đủ sức hấp dẫn để công chúng lựa chọn đến rạp.

Đạo diễn Joe Russo, người cùng Anthony Russo thực hiện loạt phim Avengers, nhận định trải nghiệm điện ảnh đang thay đổi. Theo ông, những bộ phim có quy mô lớn, cách kể chuyện đặc sắc và thời lượng đủ để tạo cảm giác về một trải nghiệm trọn vẹn có thể góp phần thu hút khán giả rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, thời lượng dài không đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn. Joe Russo cho rằng độ dài cần phục vụ yêu cầu của câu chuyện, bởi một bộ phim ngắn vẫn có thể tạo tác động mạnh mẽ nếu được kể cô đọng và hiệu quả.

Phim dài không phải lúc nào cũng cần thiết

Ở chiều ngược lại, đạo diễn Ba Lan Paweł Pawlikowski vẫn theo đuổi phong cách kể chuyện tinh giản. Tác phẩm mới Fatherland của ông chỉ dài 82 phút, cho thấy một bộ phim không nhất thiết phải kéo dài để tạo nên trải nghiệm sâu sắc.

Sandra Hüller trong phim Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski (Ảnh: AP)

Theo Pawlikowski, có những tác phẩm chứa quá nhiều đoạn kết hoặc kéo dài những chi tiết không thực sự cần thiết. Với ông, việc chắt lọc câu chuyện đến những yếu tố quan trọng nhất cũng là một lựa chọn nghệ thuật.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping có thời lượng 158 phút, dài nhất trong loạt phim (Ảnh: AP)

Xu hướng gia tăng thời lượng vì thế không chỉ là câu chuyện về con số, mà còn phản ánh nhiều quan điểm khác nhau trong sáng tạo điện ảnh. Khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn, bài toán của các nhà làm phim vẫn là tìm được độ dài phù hợp, để mỗi phút trên màn ảnh đều đóng góp vào trải nghiệm chung.

Nguồn: AP