Ủy ban Olympic Mỹ tìm kiếm nhà đầu tư cho doanh nghiệp thương mại mới (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) đang ở giai đoạn nâng cao trong quá trình xây dựng một pháp nhân thương mại mới, dự kiến mang tên United States Olympic and Paralympic Ventures (USOPV). Tổ chức này đang cân nhắc bán một phần cổ phần để huy động vốn.

Kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Biên bản các cuộc họp hội đồng quản trị USOPC cho thấy Giám đốc điều hành Sarah Hirshland đã nhận được những phản hồi tích cực từ các đối tác đầu tư và chiến lược tiềm năng.

Reuters dẫn lại từ Sky News, ngân hàng đầu tư Raine Group đang tư vấn cho USOPC. Giá trị của doanh nghiệp mới có thể lên đến hàng tỉ USD. Tuy nhiên, đây chưa phải mức định giá chính thức được USOPC xác nhận.

Bà Sarah Hirshland, CEO của USOPC cho biết mô hình kinh doanh và cơ cấu hoạt động của USOPV vẫn đang trong quá trình xây dựng. Bà cũng cho biết tổ chức đang chuẩn bị chuyển tiếp khỏi quan hệ hợp tác thương mại với LA28, đơn vị phụ trách Thế vận hội Los Angeles 2028. Thỏa thuận hiện tại sẽ kết thúc sau kỳ đại hội này.

Sau Olympic Los Angeles, Mỹ sẽ hướng đến Thế vận hội mùa Đông 2034 tại Salt Lake City. Vì vậy, USOPC muốn xây dựng một nền tảng thương mại có khả năng duy trì nguồn thu ổn định, đồng thời hỗ trợ các thành phố đăng cai trong tương lai.

USOPC là tổ chức phi lợi nhuận, phụ thuộc đáng kể vào nguồn thu từ tài trợ, cấp phép và các hoạt động thương mại. Tổ chức cho biết đang đánh giá nhiều phương án nhằm bổ sung nguồn lực cho vận động viên và các liên đoàn thể thao quốc gia, đồng thời bảo đảm sứ mệnh và cơ cấu quản trị.

Động thái này phản ánh xu hướng các tổ chức thể thao tìm kiếm nguồn vốn tư nhân để khai thác giá trị thương mại và tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, USOPC chưa công bố chi tiết về tỷ lệ cổ phần dự kiến bán cũng như thời điểm hoàn tất kế hoạch.

Nguồn: Reuters