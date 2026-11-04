CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Karol G làm nên lịch sử khi chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng La-tinh Airplay

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Karol G làm nên lịch sử Billboard khi đưa ba ca khúc từ cùng album No Me Arrepiento de Sentir Tanto chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng La-tinh Airplay, thành tích chưa từng có trong 32 năm qua.

Ba ca khúc cùng dẫn đầu bảng xếp hạng

Theo Billboard, ba ca khúc của nữ ca sĩ người Colombia lần lượt giữ các vị trí đầu bảng La-tinh Airplay: “BbY WOW” trở lại ngôi đầu, “Ahí” kết hợp cùng Drake xếp thứ hai và “Alguien Que Te Amaba” đứng thứ ba.

Karol G làm nên lịch sử khi chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng Latin Airplay - Ảnh 1.

Karol G ghi dấu lịch sử khi ba ca khúc từ cùng một album chiếm trọn top 3 La-tinh Airplay (Ảnh: Billboard)

Đáng chú ý, cả ba ca khúc đều nằm trong album No Me Arrepiento de Sentir Tanto, phát hành vào tháng 8/2026. Thành tích này đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của album trên các đài phát thanh tại Mỹ.

“BbY WOW”, với sự góp giọng của Judeline và rusowsky, đạt 11,1 triệu lượt tiếp cận khán giả tại Mỹ trong tuần thống kê từ ngày 23 đến 29/10, tăng 29%. Trong khi đó, “Ahí” ghi nhận 8,3 triệu lượt tiếp cận, còn “Alguien Que Te Amaba” đạt 7,6 triệu lượt, tăng 31%.

Dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp Karol G

Trước Karol G, Bad Bunny và J Balvin từng có thời điểm cùng chiếm ba vị trí dẫn đầu La-tinh Airplay vào năm 2019. Tuy nhiên, thành tích khi đó được tạo nên bởi những ca khúc thuộc các album khác nhau. Vì vậy, Karol G trở thành nghệ sĩ đầu tiên đưa ba bài hát từ cùng một album thống lĩnh top 3, đồng thời là nữ nghệ sĩ đầu tiên đạt dấu mốc này.

Karol G làm nên lịch sử khi chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng Latin Airplay - Ảnh 2.

Album No Me Arrepiento de Sentir Tanto phát hành vào tháng 8/2026 (Ảnh: Billboard)

Chia sẻ với Billboard, Karol G bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi âm nhạc của mình tiếp tục kết nối với công chúng. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã lắng nghe, ủng hộ và lan tỏa các ca khúc.

Album tiếp tục khẳng định sức hút

Thành tích trên La-tinh Airplay nối dài chuỗi thành công của No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Album từng ra mắt ở vị trí số một bảng Top Latin Albums và duy trì thứ hạng này trong 11 tuần. Riêng “BbY WOW” cũng có thêm tuần thứ 11 đứng đầu bảng Hot La-tinh Songs.

Karol G làm nên lịch sử khi chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng Latin Airplay - Ảnh 3.

Karol G kết hợp cùng Bruno Mars trong sản phẩm âm nhạc, đánh dấu màn hợp tác đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ (Ảnh: Billboard)

Việc ba ca khúc cùng dẫn đầu La-tinh Airplay cho thấy sức hút của Karol G không chỉ đến từ một bản hit riêng lẻ mà còn được duy trì trên nhiều sản phẩm trong cùng một album. Dấu mốc mới tiếp tục củng cố vị trí của nữ ca sĩ trong dòng nhạc La-tinh đương đại, đồng thời ghi nhận sự đón nhận của khán giả đối với màu sắc âm nhạc mà cô theo đuổi.

Nguồn: Billboard

Tin liên quan

Drake đưa cả 4 ca khúc mới vào top 30 Billboard Hot 100

Drake đưa cả 4 ca khúc mới vào top 30 Billboard Hot 100

Drake tiếp tục khuấy động thị trường âm nhạc Mỹ khi cả bốn ca khúc bổ sung trong phiên bản mở rộng HABIBTI (FOMO) cùng góp mặt trong top 30 Billboard Hot 100. Thành tích này cũng đặt ra câu hỏi: liệu việc phát hành thêm bốn ca khúc trong các phiên bản deluxe có trở thành chiến lược mới của những ngôi sao nhạc pop?

KATSEYE thống trị các bảng xếp hạng Billboard, 4 ca khúc cùng lọt Hot 100

KATSEYE thống trị các bảng xếp hạng Billboard, 4 ca khúc cùng lọt Hot 100

(HTV) - KATSEYE tiếp tục khẳng định sức hút tại thị trường Mỹ khi cùng lúc đưa 4 ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhóm cũng dẫn đầu Billboard 200 với EP thứ ba Wild, ghi nhận thành tích đáng chú ý đối với một nhóm nữ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế 17:00 03/11/2026

Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Nga, Ucraina và Mỹ sắp đàm phán ba bên ở UAE

Nga, Ucraina và Mỹ sắp đàm phán ba bên ở UAE

Thời sự 13:25 03/11/2026

(HTV) - Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nga và Ucraina tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất UAE. Thông tin được đặc phái viên Mỹ công bố ngày 2/11.

Thu hút 19,1 tỷ USD vốn ngoại và cơ hội phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Kinh tế 15:08 03/11/2026

(HTV) - Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Thành phố hướng đến các dự án chất lượng cao, gắn với công nghệ và phát triển bền vững.

TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ tầng số đón dòng vốn từ các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

Kinh tế 16:18 03/11/2026

(HTV) - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, các Sở, ngành và đơn vị chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị tâm thế, nguồn lực hỗ trợ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn tìm hiểu cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài tại Thành phố.

Xem thêm