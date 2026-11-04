Ba ca khúc cùng dẫn đầu bảng xếp hạng

Theo Billboard, ba ca khúc của nữ ca sĩ người Colombia lần lượt giữ các vị trí đầu bảng La-tinh Airplay: “BbY WOW” trở lại ngôi đầu, “Ahí” kết hợp cùng Drake xếp thứ hai và “Alguien Que Te Amaba” đứng thứ ba.

Karol G ghi dấu lịch sử khi ba ca khúc từ cùng một album chiếm trọn top 3 La-tinh Airplay (Ảnh: Billboard)



Đáng chú ý, cả ba ca khúc đều nằm trong album No Me Arrepiento de Sentir Tanto, phát hành vào tháng 8/2026. Thành tích này đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của album trên các đài phát thanh tại Mỹ.

“BbY WOW”, với sự góp giọng của Judeline và rusowsky, đạt 11,1 triệu lượt tiếp cận khán giả tại Mỹ trong tuần thống kê từ ngày 23 đến 29/10, tăng 29%. Trong khi đó, “Ahí” ghi nhận 8,3 triệu lượt tiếp cận, còn “Alguien Que Te Amaba” đạt 7,6 triệu lượt, tăng 31%.

Dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp Karol G

Trước Karol G, Bad Bunny và J Balvin từng có thời điểm cùng chiếm ba vị trí dẫn đầu La-tinh Airplay vào năm 2019. Tuy nhiên, thành tích khi đó được tạo nên bởi những ca khúc thuộc các album khác nhau. Vì vậy, Karol G trở thành nghệ sĩ đầu tiên đưa ba bài hát từ cùng một album thống lĩnh top 3, đồng thời là nữ nghệ sĩ đầu tiên đạt dấu mốc này.

Album No Me Arrepiento de Sentir Tanto phát hành vào tháng 8/2026 (Ảnh: Billboard)

Chia sẻ với Billboard, Karol G bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi âm nhạc của mình tiếp tục kết nối với công chúng. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã lắng nghe, ủng hộ và lan tỏa các ca khúc.

Album tiếp tục khẳng định sức hút

Thành tích trên La-tinh Airplay nối dài chuỗi thành công của No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Album từng ra mắt ở vị trí số một bảng Top Latin Albums và duy trì thứ hạng này trong 11 tuần. Riêng “BbY WOW” cũng có thêm tuần thứ 11 đứng đầu bảng Hot La-tinh Songs.

Karol G kết hợp cùng Bruno Mars trong sản phẩm âm nhạc, đánh dấu màn hợp tác đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ (Ảnh: Billboard)

Việc ba ca khúc cùng dẫn đầu La-tinh Airplay cho thấy sức hút của Karol G không chỉ đến từ một bản hit riêng lẻ mà còn được duy trì trên nhiều sản phẩm trong cùng một album. Dấu mốc mới tiếp tục củng cố vị trí của nữ ca sĩ trong dòng nhạc La-tinh đương đại, đồng thời ghi nhận sự đón nhận của khán giả đối với màu sắc âm nhạc mà cô theo đuổi.

Nguồn: Billboard