Du học Pháp trở về tìm vợ, chàng trai U40 lần đầu kết hôn lại gây bất ngờ | Tập 48 Bạn muốn hẹn hò

Ở cặp đôi đầu tiên của tập 48 Bạn muốn hẹn hò, bạn Bình Phương, 27 tuổi, gây chú ý với món quà đặc biệt: phiếu đăng ký chuyến du lịch, kèm lời hứa lo toàn bộ chi phí. Bạn Minh Nguyệt, cô gái sinh năm 2001, có quan điểm yêu là cưới và sẵn sàng cùng người bạn đời tích góp xây dựng tương lai.

Sau cuộc trò chuyện về công việc, gia đình và tài chính, cả hai cùng bấm nút hẹn hò

Cặp đôi thứ hai là anh Minh Quân và chị Nguyễn Ngân. Anh Minh Quân từng kết hôn, hiện là kỹ sư công nghệ thông tin và điều hành công ty riêng. Chị Nguyễn Ngân làm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng phần mềm, từng có mối tình kéo dài 6 năm. Cả hai cùng chia sẻ quan điểm về hôn nhân, con cái và cách quản lý tài chính.

Cuối cùng, anh Minh Quân và chị Nguyễn Ngân lựa chọn bấm nút, trao nhau cơ hội tìm hiểu

Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.