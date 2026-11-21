Bạn muốn hẹn hò - 17g55 hôm nay (21/11) trên HTV7

"Bạn muốn hẹn hò" 2026 được phát sóng định kỳ lúc 17g55 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Trong chương trình kỳ này, MC Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục làm ông mai, bà mối cho hai cặp đôi để chứng minh rằng việc tìm kiếm một nửa yêu thương không hề khó như bạn nghĩ.

"Bạn muốn hẹn hò" - sản xuất dựa trên định dạng chương trình Punchi de Deto của Kansai TV (Nhật Bản) - sẽ giúp các bạn trẻ bận rộn công việc, những người đang cô đơn có cơ hội hẹn hò, kết bạn và tìm được một nửa của mình.

Trong đó, Quyền Linh và Ngọc Lan sẽ làm ông mai, bà mối để chứng minh rằng việc tìm kiếm một nửa yêu thương không hề khó như bạn nghĩ. Bạn muốn hẹn hò" được phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.