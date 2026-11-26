Chàng kỹ thuật viên từng nặng 90kg, kiên trì thay đổi bản thân để hẹn hò

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, bạn Trần Liêm Khanh, 24 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Bạn là nhân viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng các trạm phát sóng của Viettel. Tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, bạn đã có khoảng 5 năm làm việc tại thành phố.

Khanh tự nhận mình là người thích thể thao, biết suy nghĩ cho người khác, không hút thuốc và không uống bia

Mỗi tuần, Khanh dành khoảng 5 buổi để chạy bộ và tập gym. Đáng chú ý, Khanh từng nặng 90kg. Sau những trải nghiệm tình cảm không thành, bạn quyết tâm thay đổi ngoại hình, cách ăn nói và cả thói quen sinh hoạt.

Đối diện Khanh là bạn Tường Vy, 25 tuổi, hiện làm nhân viên chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực F&B tại TP. Hồ Chí Minh

Vy có tính cách nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác nhưng đôi khi hơi vô tâm và hay quên. Bạn từng có hai lần yêu đơn phương, thậm chí chủ động tỏ tình nhưng không được đáp lại. Đến nay, Vy chưa có mối tình chính thức nào.

Cô gái tuyên bố muốn hẹn hò với bạn trai "mập"

Khi chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, Tường Vy khiến trường quay bất ngờ khi khẳng định thích bạn trai mập, có cân nặng khoảng 70–80kg, cao hơn mình và có tính kiên nhẫn. Vy cũng muốn tìm một người trầm tính, biết quan tâm gia đình.

Nghe tiêu chí này, Khanh hào hứng cho biết mình hiện nặng khoảng 70kg. Sự trùng hợp khiến các MC thích thú trêu chọc

Về phía Khanh, bạn mong muốn tìm một cô gái biết ăn uống, thích động vật và có thể cùng mình chơi thể thao. Bạn muốn cả hai có thể chạy bộ vào dịp cuối tuần. Vy không quá mạnh về thể thao, nhưng Khanh vui vẻ đề nghị sẽ cõng bạn gái nếu cần.

Màn hít đất gây chú ý, cặp đôi trẻ cùng bấm nút hẹn hò

Điểm nhấn của buổi gặp gỡ là màn thử sức thể thao. Theo lời đề nghị của chương trình, Khanh trổ tài hít đất để chứng minh sức khỏe. Các MC còn hài hước gợi ý Vy ngồi lên lưng chàng trai để tăng độ khó. Màn thử thách khiến trường quay bật cười.

Đến thời khắc quyết định, Vy có phần hồi hộp trước khi bấm nút. Cuối cùng, cả hai cùng lựa chọn trao cho nhau cơ hội tìm hiểu

Khanh tiết lộ đây là lần đầu tiên bạn nắm tay một cô gái. Cặp đôi còn trao nhau nụ hôn đầu tiên ngay trên sân khấu, khép lại màn mai mối bằng khoảnh khắc đáng yêu và mở ra một tình bạn có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=xIAyWe_OYm4&t=1115s