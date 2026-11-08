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Chàng trai làm thơ xin bỏ thuốc để chinh phục bạn gái | Tập 45 Bạn muốn hẹn hò

Talkshow
HOÀNG HẠNH

(HTV) - Tập 45 Bạn muốn hẹn hò mang đến hai màn mai mối với những diễn biến trái ngược. Nếu Văn Thiệu và Mai Sắc cùng bấm nút sau màn tặng thơ dí dỏm, Đình An lại ngậm ngùi khi Thanh Hòa từ chối hẹn hò dù anh đã chủ động trao cơ hội.

Chàng trai làm thơ xin bỏ thuốc để chinh phục bạn gái | Tập 45 Bạn muốn hẹn hò

Mở đầu chương trình Bạn muốn hẹn hò, Văn Thiệu (sinh năm 1990), hiện làm nhân viên văn phòng phụ trách khai báo hải quan tại TP. Hồ Chí Minh, có dịp gặp gỡ Mai Sắc (sinh năm 1994), quê Bình Định. Cả hai đều từng trải qua hai mối tình và mong muốn tìm được người chân thành, biết quan tâm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình.

Chàng trai làm thơ xin bỏ thuốc để chinh phục bạn gái | Tập 45 Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 1.

Trong buổi gặp, Thiệu dành nhiều lời khen cho ngoại hình của Mai Sắc, thậm chí ví von rằng đã “nhét” tất cả điểm số dành cho cô vào trái tim mình

Chàng trai cũng thẳng thắn tiết lộ bản thân có thói quen hút thuốc, trong khi đây lại là điều Mai Sắc không thích. Để thuyết phục đối phương, anh còn ngẫu hứng đọc một bài thơ vui và hy vọng cô sẽ trở thành động lực giúp mình từ bỏ thuốc lá.

Ở màn mai mối tiếp theo, Đình An và Thanh Hòa có nhiều điểm tương đồng khi đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Thanh Hòa hiện là giáo viên, một mình nuôi ba người con và ba người cháu. Vì vậy, cô mong muốn tìm được người đàn ông biết cảm thông, lắng nghe và có trách nhiệm với gia đình.

Dù Đình An thể hiện thiện chí, sẵn sàng chia sẻ công việc nhà và hỗ trợ chăm sóc các bé, Thanh Hòa vẫn chưa cảm nhận được sự phù hợp. Cô cho rằng anh chưa trả lời đúng trọng tâm những điều mình muốn tìm hiểu. Cuối cùng, Đình An bấm nút nhưng Thanh Hòa quyết định từ chối, cả hai thống nhất giữ mối quan hệ bạn bè.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

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