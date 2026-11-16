Ăn rau câu “dính câu”, cô gái tiện tay “bẫy” luôn anh chàng bất động sản | Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai bất động sản mong tìm người cùng xây dựng gia đình tại Bạn muốn hẹn hò

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh Phạm Mạnh Khởi, sinh năm 1984, quê Thái Bình, hiện làm kinh doanh bất động sản tại Đức Hòa, Long An. Anh tự nhận mình là người có khả năng tính toán trong công việc, luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Anh Khởi cũng chia sẻ về mong muốn có điều kiện đón cha mẹ vào sống cùng để tiện chăm sóc

Đối diện anh là chị Trần Thị Kim Nhung, 34 tuổi, quê Tiền Giang, hiện kinh doanh tự do tại TP. Hồ Chí Minh. Chị có tính cách vui vẻ, hòa đồng nhưng khá cầu toàn. Trong tình yêu, chị từng trải qua hai mối tình, mỗi mối kéo dài khoảng ba năm.

Mối tình đầu kết thúc khi đối phương chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Đến mối tình thứ hai, chị quyết định dừng lại vì người yêu không muốn công khai mối quan hệ. Chị cảm thấy bản thân không được tôn trọng

Về phía anh Khởi, anh từng trải qua ba mối tình. Mối tình gần nhất kéo dài khoảng bốn năm nhưng không đi đến hôn nhân. Cả hai từng góp ý cho công việc của nhau, song những bất đồng trong cách tiếp nhận ý kiến khiến tình cảm dần rạn nứt.

Câu nói “ăn rau câu là dính câu” khiến trường quay Bạn muốn hẹn hò bật cười

Khi chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, chị Kim Nhung mong muốn tìm một người đàn ông sống tình cảm, biết yêu thương những người xung quanh và có kinh tế ổn định. Chị cũng yêu thích vận động, thường chạy bộ và chơi bi.

Cả hai trò chuyện khá ăn ý tại chương trình

Khi hàng rào được mở, anh Khởi chuẩn bị một món quà dành tặng đối phương. Chị Nhung cũng mang theo đĩa rau câu để mời anh thưởng thức. Vừa đưa món quà, chị đã tạo nên tình huống hài hước khi MC Quyền Linh nhận xét: “Ăn rau câu là dính câu”.

Câu nói “Ăn rau câu là dính câu” lập tức khiến mọi người bật cười



Không khí vui vẻ giúp cả hai dễ dàng mở lòng. Anh Khởi chia sẻ mình đã có kinh tế ổn định và một căn nhà nhỏ. Anh cũng thể hiện quan điểm tôn trọng công việc của vợ, sẵn sàng để người bạn đời phát triển thế mạnh riêng.

Cô gái trao cơ hội, chàng trai bất động sản hạnh phúc bấm nút

Trong cuộc trò chuyện riêng, chị Nhung thừa nhận bản thân chưa thực sự rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, chị muốn cho anh Khởi cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Đây cũng là mong muốn của chị sau những trải nghiệm tình cảm trước đó.

Khi nói về cuộc sống hôn nhân, anh Khởi cho biết mình có thể chia sẻ việc nhà. Anh sẵn sàng nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc con cái khi vợ bận rộn. Sự chủ động này giúp chị Nhung có thêm thiện cảm

Đến thời khắc quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Anh Khởi không giấu được sự hồi hộp khi chính thức nắm tay chị Nhung. Màn mai mối khép lại bằng niềm vui của hai nhân vật, mở ra cơ hội tìm hiểu cho cặp đôi sau chương trình.

Anh Khởi và chị Nhung chính thức cho nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=-wadh7mvb-w