Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai U50 một mình nuôi con suốt nhiều năm

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh Phạm Thanh Tú, sinh năm 1982, quê Tây Ninh, hiện làm kinh doanh và cho thuê xe. Anh có tính cách tự lập, luôn cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm, kết hôn vào năm 2003 và ly hôn năm 2016.

Sau khi chia tay, anh Tú một mình nuôi con gái từ khi vừa lọt lòng. Cô bé lớn lên bên cha, trở thành niềm động viên để anh tiếp tục cố gắng. Suốt gần 10 năm sau đổ vỡ, anh chưa tìm hiểu nghiêm túc với người phụ nữ nào

Đối diện anh là chị Phan Thị Lê Vân, sinh năm 1981, hiện sống tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Chị kinh doanh nước sâm tự nấu, mỗi ngày đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị hàng mang ra chợ Bến Thành bán. Công việc vất vả nhưng chị luôn cố gắng duy trì nguồn thu nhập ổn định.

Chị Vân cho biết mình chưa từng có một mối tình chính thức. Những lần gặp gỡ trước đây chỉ dừng ở mức bạn bè, tìm hiểu một thời gian rồi nhận ra không phù hợp

Chị mong muốn gặp người đàn ông sống tử tế, có công việc ổn định, biết chia sẻ và quan tâm gia đình.

Chai nước sâm “mát lòng mát dạ” mở đầu chuyện tình U50 tại bạn muốn hẹn hò

Đến với chương trình, chị Vân không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn về ngoại hình hay tuổi tác. Chị mong tìm người đàn ông trong độ tuổi khoảng 46-56, có công việc ổn định và nhà ở thành phố. Chị cũng sẵn sàng cân nhắc người ở Tây Ninh nếu cả hai thật lòng thương yêu nhau.

Về phía anh Tú, anh mong muốn người phụ nữ bên cạnh biết chia sẻ, sống tình cảm và gần gũi với gia đình

Khi hàng rào mở ra, chị Vân mang nước sâm tự nấu tặng anh Tú. Chị ân cần mời anh uống để "mát lòng mát dạ". Món quà giản dị khiến không khí buổi gặp gỡ thêm gần gũi. Anh Tú còn hài hước nói rằng sau này có thể vừa đến sửa xe Honda, vừa được uống nước sâm miễn phí.

Chai nước sâm giúp cả hai anh chị bắt đầu câu chuyện cởi mở hơn

Trong cuộc trò chuyện, chị Vân chia sẻ công việc bán nước sâm khá vất vả. Có ngày chị phải thức dậy từ 4–5 giờ sáng để nấu nước. Anh Tú tỏ ra quan tâm, hỏi han lịch làm việc và thời gian nghỉ của chị. Anh còn chủ động đề nghị chở chị đi uống cà phê, ăn uống vào những ngày cuối tuần.

Dù đã trải qua nhiều năm lận đận trong chuyện tình cảm, cả anh Tú và chị Vân đều thể hiện sự chân thành. Chị Vân nhận xét đối phương dễ thương, hiền lành. Anh Tú cũng không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu gặp chị

Đến thời khắc quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Cặp đôi chính thức nắm tay và trao nhau nụ hôn đầu tiên trước sự chúc mừng của gia đình cùng hai MC. Màn mai mối khép lại bằng niềm vui của hai nhân vật, mở ra cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới ở tuổi U50.

Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=xIAyWe_OYm4&t=1115s