Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai xứ Huế và cô gái Cam Ranh gặp nhau tại Bạn muốn hẹn hò

Đến với Bạn muốn hẹn hò, anh Lê Văn với kỳ vọng tìm được người phù hợp để xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Trước đó, anh từng trải qua mối tình kéo dài sáu năm nhưng không đi đến kết quả lâu dài do những hoàn cảnh liên quan đến công việc.

Anh Lê Văn đến với chương trình với mong muốn tìm được bạn gái hiểu mình hơn

Trong khi đó, chị Thu Thảo sinh sống tại Cam Ranh, làm công việc hướng dẫn aerobic và biên đạo. Bên cạnh công việc, cô còn có những trách nhiệm với gia đình, bao gồm việc chăm lo cho cha mẹ và con trai. Những điều này khiến chị Thảo phải cân nhắc kỹ lưỡng khi nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chị Thu Thảo chia sẻ mong muốn tìm được người đồng điệu, thấu hiểu trách nhiệm của chị

Cuộc thương lượng “Trâu tìm cọc” gặp khó tại Bạn muốn hẹn hò

Trong quá trình trò chuyện, hai anh chị Lê Văn và Thu Thảo có cơ hội chia sẻ về hoàn cảnh, quan điểm tình cảm cũng như những điều mong muốn ở đối phương. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất giữa hai người không nằm ở sự thiếu đồng điệu mà là khoảng cách địa lý.

Anh Lê Văn đang sống tại Huế, còn chị Thu Thảo ở Cam Ranh. Để mối quan hệ có thể phát triển, cả hai cần tính đến chuyện đi lại, nơi sinh sống và trách nhiệm cá nhân

Với chị Thảo, việc cân bằng tình cảm với những bổn phận dành cho gia đình là điều không dễ dàng. Trong khi đó, quyết định thay đổi nơi ở cũng là vấn đề cần được cân nhắc nghiêm túc. Màn thương lượng theo tinh thần “Trâu tìm cọc” vì thế rơi vào thế bế tắc. Dù có thiện cảm, cả hai vẫn chưa tìm được phương án phù hợp để thu hẹp khoảng cách.

Không bấm nút hẹn hò, hai anh chị chọn làm bạn

Đứng trước quyết định cuối cùng, hai anh chị Lê Văn và Thu Thảo đều không bấm nút hẹn hò. Cả hai lựa chọn dừng lại ở tình bạn thay vì bắt đầu một mối quan hệ khi những vướng mắc thực tế chưa được giải quyết.

Hai anh chị Lê Văn và Thu Thảo đều không bấm nút hẹn hò

Cái kết khiến màn mai mối khép lại trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên, quyết định của hai người cũng cho thấy tình cảm đòi hỏi những điều kiện phù hợp để cùng nhau vun đắp. Khi khoảng cách địa lý và trách nhiệm gia đình vẫn là bài toán chưa có lời giải, việc chưa tiến tới hẹn hò có thể là lựa chọn thận trọng của cả hai.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=RsvAW-MkWL8&t=857s