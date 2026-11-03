CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Talkshow

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò

HOÀNG HẠNH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Có nhiều điểm đồng điệu trong cuộc trò chuyện, nhưng anh Lê Văn và chị Thu Thảo vẫn chưa thể tiến xa tại Bạn muốn hẹn hò. Khoảng cách giữa Huế và Cam Ranh cùng những ràng buộc trong cuộc sống khiến màn thương lượng “Trâu tìm cọc” đi đến kết quả không như mong đợi.

Chàng trai xứ Huế và cô gái Cam Ranh gặp nhau tại Bạn muốn hẹn hò

Đến với Bạn muốn hẹn hò, anh Lê Văn với kỳ vọng tìm được người phù hợp để xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Trước đó, anh từng trải qua mối tình kéo dài sáu năm nhưng không đi đến kết quả lâu dài do những hoàn cảnh liên quan đến công việc.

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 1.

Anh Lê Văn đến với chương trình với mong muốn tìm được bạn gái hiểu mình hơn

Trong khi đó, chị Thu Thảo sinh sống tại Cam Ranh, làm công việc hướng dẫn aerobic và biên đạo. Bên cạnh công việc, cô còn có những trách nhiệm với gia đình, bao gồm việc chăm lo cho cha mẹ và con trai. Những điều này khiến chị Thảo phải cân nhắc kỹ lưỡng khi nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới.

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 2.

Chị Thu Thảo chia sẻ mong muốn tìm được người đồng điệu, thấu hiểu trách nhiệm của chị

Cuộc thương lượng “Trâu tìm cọc” gặp khó tại Bạn muốn hẹn hò

Trong quá trình trò chuyện, hai anh chị Lê Văn và Thu Thảo có cơ hội chia sẻ về hoàn cảnh, quan điểm tình cảm cũng như những điều mong muốn ở đối phương. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất giữa hai người không nằm ở sự thiếu đồng điệu mà là khoảng cách địa lý.

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 3.
Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 4.

Anh Lê Văn đang sống tại Huế, còn chị Thu Thảo ở Cam Ranh. Để mối quan hệ có thể phát triển, cả hai cần tính đến chuyện đi lại, nơi sinh sống và trách nhiệm cá nhân

Với chị Thảo, việc cân bằng tình cảm với những bổn phận dành cho gia đình là điều không dễ dàng. Trong khi đó, quyết định thay đổi nơi ở cũng là vấn đề cần được cân nhắc nghiêm túc. Màn thương lượng theo tinh thần “Trâu tìm cọc” vì thế rơi vào thế bế tắc. Dù có thiện cảm, cả hai vẫn chưa tìm được phương án phù hợp để thu hẹp khoảng cách.

Không bấm nút hẹn hò, hai anh chị chọn làm bạn

Đứng trước quyết định cuối cùng, hai anh chị Lê Văn và Thu Thảo đều không bấm nút hẹn hò. Cả hai lựa chọn dừng lại ở tình bạn thay vì bắt đầu một mối quan hệ khi những vướng mắc thực tế chưa được giải quyết.

Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 5.
Câu chuyện “Trâu tìm cọc” bế tắc, cặp đôi lỡ hẹn vì không ai chịu dời chân | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 6.

Hai anh chị Lê Văn và Thu Thảo đều không bấm nút hẹn hò

Cái kết khiến màn mai mối khép lại trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên, quyết định của hai người cũng cho thấy tình cảm đòi hỏi những điều kiện phù hợp để cùng nhau vun đắp. Khi khoảng cách địa lý và trách nhiệm gia đình vẫn là bài toán chưa có lời giải, việc chưa tiến tới hẹn hò có thể là lựa chọn thận trọng của cả hai.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=RsvAW-MkWL8&t=857s

Tin liên quan

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò

(HTV) - Thanh Trúc đặt tiêu chí bạn trai lý tưởng phải có ngoại hình ưa nhìn, da trắng và đặc biệt là “phải có tóc”. Trớ trêu, chàng trai được mai mối lại không đáp ứng tiêu chí này, khiến màn tìm hiểu khép lại mà không có cái kết như mong đợi.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Show nổi bật 15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Đã có 9/11 nhà ga tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương bước vào giai đoạn làm móng ngầm

Thời sự 11:57 02/11/2026

(HTV) - Nhiều nhà ga thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã bước vào giai đoạn thi công tường vây và tường dẫn. Trong đó, ga ngầm trọng điểm Tao Đàn đang dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Văn hóa - Giải trí 14:30 02/11/2026

(HTV) - Khai thác một trong những thiên sử thi nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ, Sử thi Ramayana đưa khán giả bước vào thế giới của hoàng tử Rama, nàng Sita và cuộc đối đầu với quỷ vương Ravana. Với thời lượng 195 phút, tác phẩm kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hành động và giả tưởng, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 6/11/2026.

Xem thêm