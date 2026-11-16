Ôm cún cưng lên “thả thính”, anh chàng Cần Thơ đốn gục trái tim mẹ đơn thân | Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai Cần Thơ nuôi 30 chú chó, lận đận hai lần hôn nhân

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh Phạm Văn Tính sinh năm 1992, quê Cần Thơ, hiện sinh sống và làm việc tại An Giang. Anh làm nghề chăm sóc thú cưng. Công việc mỗi ngày giúp anh tiếp xúc với hàng chục chú chó, đồng thời anh còn nuôi khoảng 30 bé tại nhà.

Anh Tính mang cả cún con lên sân khấu chương trình

Anh Tính tự nhận mình khá nhút nhát khi tiếp xúc với phụ nữ. Anh thường tập trung cho công việc, ít khi chủ động trò chuyện với người mình có cảm tình. Bạn bè nhận xét anh có vẻ ngoài hơi mạnh mẽ nhưng tính cách hiền lành, thật thà. Một điểm thú vị là anh thường đi ngủ từ khoảng 7-8 giờ tối.

Đường tình duyên của anh Tính khá trắc trở. Anh từng trải qua bốn mối tình, trong đó có hai cuộc hôn nhân

Người vợ đầu tiên kết hôn với anh vào năm 2015. Cả hai có một con chung, cuộc sống kéo dài gần bốn năm trước khi chia tay vì bất đồng trong chuyện sống chung với gia đình.

Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không trọn vẹn. Sau khoảng sáu tháng chung sống, vợ anh dọn ra ngoài. Tình cảm dần phai nhạt khi cả hai tập trung vào công việc riêng. Đến nay, anh đã độc thân hơn năm năm.

Mẹ đơn thân từng tổn thương, mong tìm người đàn ông chung thủy

Người được ghép đôi với anh Tính là chị Đặng Thị Thủy, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa. Chị hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại một viện thẩm mỹ ở Thủ Đức. Chị tự nhận mình là người tình cảm, chăm chỉ và khá cầu toàn.

Chị Thủy từng trải qua một mối tình và có con trai năm nay 9 tuổi

Chị Thủy kể từng phát hiện người chồng có mối quan hệ bên ngoài. Những biểu hiện bất thường khiến chị thường xuyên bất an, lo lắng. Khi chị muốn tìm hiểu rõ sự việc, đối phương không giải thích mà chỉ đề nghị chia tay, ly hôn.

Biến cố khiến chị rơi vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Chị phải mất khoảng hai năm điều trị để ổn định lại cuộc sống. Sau bốn năm kể từ khi chia tay, chị mong muốn tìm được người đàn ông chung thủy, trưởng thành, có công việc ổn định và biết tôn trọng gia đình.

Chú cún tên Sữa làm chứng cho cái kết ngọt ngào tại Bạn muốn hẹn hò

Khi hàng rào mở ra, anh Tính mang theo một chú cún nhỏ làm quà tặng chị Thủy. Cô gái không giấu được sự thích thú trước món quà đáng yêu. Cả hai cùng trò chuyện và quyết định đặt tên cho chú cún là Sữa.

Cả hai quyết định đặt tên cho chú cún là Sữa

Về chuyện tương lai, anh Tính tôn trọng mong muốn tiếp tục sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh của chị Thủy. Anh đề nghị mỗi tháng sẽ lên thăm chị khoảng bốn lần. Chị cho biết cần thêm thời gian suy nghĩ về phương án này, nhưng vẫn dành thiện cảm cho đối phương.

Cả hai cùng bấm nút hẹn hò, quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Đến thời khắc quyết định, cả anh Tính và chị Thủy đều bấm nút hẹn hò. Chàng trai còn chủ động xin phép mẹ cô gái cho mình cơ hội tìm hiểu, bày tỏ mong muốn được trở thành con rể trong tương lai.

Anh Tính dành cho chị Thủy nụ hôn ngọt ngào trước sự cổ vũ của trường quay

Chú cún Sữa trở thành nhân chứng đáng yêu cho cái kết viên mãn của màn mai mối. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, cả hai đã có cơ hội mở lòng và bắt đầu một hành trình tình cảm mới.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=-wadh7mvb-w