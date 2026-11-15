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Chàng trai nuôi 30 chú chó tìm được người thương | Bạn muốn hẹn hò

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Tập 46 Bạn muốn hẹn hò mang đến hai màn mai mối với nhiều cảm xúc. Nếu cặp đôi đầu tiên nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và cùng bấm nút, cặp đôi thứ hai cũng có cái kết đẹp sau những chia sẻ chân thành về chuyện tình cảm và gia đình.

Chàng trai nuôi 30 chú chó tìm được người thương | Bạn muốn hẹn hò

Ở màn mai mối đầu tiên tại tập 46 Bạn muốn hẹn hò, anh Mạnh Khởi, sinh năm 1984, quê Thái Bình, hiện làm kinh doanh bất động sản tại khu vực Đức Hòa, Long An. Đối diện anh là chị Kim Nhung, 34 tuổi, quê Tiền Giang, đang kinh doanh tự do tại TP. Hồ Chí Minh. Chị là người vui vẻ, hòa đồng nhưng khá cầu toàn. Trong khi đó, anh Khởi trải qua ba mối tình, trong đó mối tình gần nhất kéo dài khoảng bốn năm nhưng không đi đến hôn nhân vì những bất đồng trong công việc.

Chàng trai nuôi 30 chú chó tìm được người thương | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 1.

Chị Nhung cũng từng trải qua hai mối tình. Đặc biệt, chị quyết định dừng lại ở mối tình thứ hai vì đối phương không muốn công khai mối quan hệ, khiến chị cảm thấy không được tôn trọng

Đến với chương trình, chị mong tìm được người đàn ông sống tình cảm, biết yêu thương mọi người và có kinh tế ổn định. Sau cuộc trò chuyện cởi mở, cả hai nhận thấy đối phương có nhiều điểm phù hợp và cùng bấm nút hẹn hò.

Ở cặp đôi thứ hai, anh Phạm Văn Tính, sinh năm 1992, quê Cần Thơ, hiện sinh sống và làm nghề chăm sóc thú cưng tại An Giang. Anh gây bất ngờ khi tiết lộ đang nuôi khoảng 30 chú chó tại nhà. Đối diện anh là chị Đặng Thị Thủy, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, hiện làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Chàng trai nuôi 30 chú chó tìm được người thương | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 2.

Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng

Chị Thủy mong muốn tìm được người đàn ông chung thủy, trưởng thành, biết tôn trọng gia đình. Trong khi đó, anh Tính cho biết mình là người sống tình cảm nhưng thường giữ những tâm sự trong lòng. Dù khoảng cách địa lý giữa An Giang và TP. Hồ Chí Minh khiến chị Thủy cần thêm thời gian cân nhắc, cuộc trò chuyện chân thành đã giúp cả hai mở lòng. Cuối cùng, anh Tính và chị Thủy cùng bấm nút, trao nhau cơ hội tìm hiểu.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

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