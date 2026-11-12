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Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Vừa gặp chị Mai Sắc, anh Văn Thiệu đã chấm cô gái xinh đẹp 9-10 điểm. Đặc biệt, câu nói hài hước về việc thu gọn điểm số thành 4 phần, dành trọn vào trái tim mình khiến màn mai mối trở nên đáng nhớ. Cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò.

Chàng trai trầm tính tìm người phụ nữ của gia đình

Đến với Bạn muốn hẹn hò, anh Văn Thiệu gây thiện cảm bởi tính cách trầm tính, tình cảm và mong muốn xây dựng một mái ấm ổn định. Đồng hành cùng anh là mẹ, người không giấu được mong mỏi sớm có con dâu. 

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 1.

Mẹ của anh Văn Thiệu hy vọng người bạn đời của con trai sẽ biết kính trên nhường dưới, hòa đồng và cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống gia đình

Ở phía đối diện, chị Mai Sắc cũng mong muốn tìm được một người đàn ông chân thành, tử tế, không vô tâm và có chiều cao nhỉnh hơn mình. Cô cho biết bản thân cao 1m70, vì vậy mong muốn bạn trai cao khoảng 1m75. Cả hai đều có chung quan điểm về việc chăm lo gia đình và san sẻ công việc nhà.

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 2.

Chị Mai Sắc cũng mong muốn tìm được một người đàn ông chân thành, tử tế, không vô tâm và có chiều cao nhỉnh hơn mình

Màn tỏ tình bằng thơ và câu nói “thu gọn trái tim”

Ngay khi gặp mặt, anh Văn Thiệu không ngần ngại dành lời khen cho ngoại hình của chị Mai Sắc. Anh hài hước chia sẻ ban đầu đã chấm cô gái 9 hoặc 10 điểm, nhưng khi gặp trực tiếp lại muốn “nén” số điểm ấy thành 4 phần, rồi nhét trọn vào trái tim mình. 

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 3.

Cách bày tỏ dí dỏm khiến không khí buổi gặp gỡ thêm phần vui vẻ

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện cũng xuất hiện một thử thách nhỏ khi anh Văn Thiệu thừa nhận mình có thói quen hút thuốc, trong khi đây là điều chị Mai Sắc không thích. Để thuyết phục đối phương, anh còn đọc tặng cô một bài thơ vui về người chồng hút thuốc và hy vọng cô sẽ trở thành động lực để mình từ bỏ thói quen này.

Bên cạnh những câu nói hài hước, cả hai còn trao đổi nghiêm túc về quan điểm hôn nhân. Anh Văn Thiệu cho rằng vợ chồng cần biết hoán đổi vai trò, cùng chia sẻ trách nhiệm, không để một người phải gánh vác mọi việc. 

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 4.

Chị Mai Sắc cũng đồng tình với cách xây dựng gia đình dựa trên sự san sẻ và rõ ràng trong tình cảm

Cả hai cùng bấm nút, trao nhau cơ hội tìm hiểu

Khi được hỏi về cảm nhận sau cuộc trò chuyện, chị cho biết anh có một số điểm chưa hoàn toàn phù hợp nhưng những điểm tương đồng vẫn nhiều hơn. Trong khi đó, chàng trai khẳng định mình cảm thấy rất phù hợp và mong muốn có cơ hội nắm tay cô trên hành trình phía trước.

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 5.

Kết quả, cả hai anh chị Văn Thiệu và Mai Sắc đều bấm nút hẹn hò

Cặp đôi còn trao nhau nụ hôn đầu tiên ngay tại sân khấu, khép lại màn mai mối bằng khoảnh khắc ngọt ngào. Đây là tín hiệu khởi đầu đầy hy vọng cho hành trình tìm hiểu của cả hai sau chương trình.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=cM5308gE74c&t=1s

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