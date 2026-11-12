Người mẹ đơn thân với trách nhiệm chăm lo 6 đứa trẻ

Đến với Bạn muốn hẹn hò, hai anh chị Đình An và Thanh Hòa cùng sinh năm 1982, đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Anh Đình An hiện làm việc trong bộ phận kỹ thuật của một công ty cơ khí tại Bình Dương. Anh có một con gái và đã ly hôn được 4 năm.

Ngoài công việc, anh Đình An thích thể thao, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và có thể tự sửa chữa một số vật dụng trong gia đình

Trong khi đó, chị Thanh Hòa là giáo viên đang công tác tại Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm, cô một mình nuôi ba người con. Đặc biệt, vì hoàn cảnh của các cháu, chị Hòa còn đón thêm ba người cháu về chăm sóc.

Hiện chị Thanh Hòa đang gánh vác trách nhiệm nuôi dạy tổng cộng sáu đứa trẻ

Dù công việc và gia đình khá bận rộn, chị Thanh Hòa vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ, hướng dẫn các con lớn biết chăm sóc em nhỏ và phụ giúp việc nhà. Cô mong muốn người đồng hành tương lai không chỉ biết cảm thông, chia sẻ mà còn phải có trách nhiệm với gia đình và lời nói của mình.

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến chàng trai lúng túng

Trong cuộc trò chuyện, chị Thanh Hòa thẳng thắn chia sẻ rằng điều cô cần không đơn thuần là một người có thể sửa điện, sửa nước hay sửa chữa những vật dụng trong nhà. Với sáu đứa trẻ cùng chung sống, những tình huống tranh cãi, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, cô mong người đàn ông bên cạnh có thể lắng nghe, phân tích đúng sai và đứng ra phân xử khi các bé xảy ra bất đồng.

Trước yêu cầu gánh vác 6 bạn nhỏ, anh Đình An cho biết mình có khả năng đảm nhận và sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể

Quyền Linh còn hài hước gợi ý chàng trai nên thử xuống nhà chị Thanh Hòa vào cuối tuần, cùng nấu cơm, chăm sóc sáu đứa trẻ và giải quyết những màn tranh cãi của các bé để xem bản thân có thể thích nghi hay không.

Dù anh Đình An thể hiện thiện chí, anh có phần lúng túng trong cuộc trò chuyện. Chị Thanh Hòa cũng nhiều lần nhấn mạnh mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu, bởi cô đã phải tự mình gánh vác nhiều trách nhiệm trong cuộc sống.

Chỉ một người bấm nút, màn mai mối khép lại tiếc nuối

Khi đứng trước quyết định cuối cùng, anh Đình An chủ động bấm nút để trao cơ hội tìm hiểu cho cả hai. Tuy nhiên, chị Thanh Hòa lại lựa chọn không bấm nút. Cô chia sẻ rằng trong suốt buổi trò chuyện, anh chưa trả lời đúng trọng tâm những câu hỏi mà mình quan tâm.

Kết quả, chị Thanh Hòa không bấm nút hẹn hò khiến màn mai mối khép lại trong sự tiếc nuối

Anh Đình An cũng bày tỏ mong muốn được đến thăm, phụ giúp chị Thanh Hòa chăm sóc các bé và sửa chữa những vật dụng trong nhà. Dẫu vậy, nữ giáo viên vẫn giữ nguyên quyết định, khiến màn mai mối khép lại trong sự tiếc nuối.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g50 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=cM5308gE74c&t=1s