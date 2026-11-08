Soyou kết hợp MC Trần Anh Huy trong show mới "Like to buy - Thích là chốt"

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Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"

THIÊN BÌNH
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"Like to buy - Thích là chốt" là chương trình giải trí mới kết hợp trải nghiệm, sáng tạo nội dung và livestream, với sự tham gia của cựu thành viên SISTAR Soyou, MC Trần Anh Huy, Cheon Minuk cùng bốn KOL Việt Nam.

Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 1.

"Like to buy - Thích là chốt" sẽ chính thức lên sóng lúc 14g hôm nay (8/11) trên HTV7

Chương trình "Like to buy - Thích là chốt" chính thức ra mắt khán giả, khai thác hình thức kết hợp giữa giải trí và thương mại trực tuyến. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và thử thách, chương trình ghi lại cách nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung thể hiện cá tính và tương tác với khán giả.

Điểm đáng chú ý là sự góp mặt của hai MC đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, Soyou (소유), cựu thành viên nhóm nhạc nữ SISTAR, đảm nhận vai trò MC Hàn Quốc. Đồng hành cùng cô là MC Trần Anh Huy, người kết nối và dẫn dắt các hoạt động của chương trình.

Bên cạnh đó, khách mời đặc biệt Cheon Minuk (천민욱) cũng góp mặt trong chương trình. Anh được khán giả biết đến qua chương trình Đảo Thiên Đường. Sự xuất hiện của Cheon Minuk cùng dàn khách mời Việt Nam tạo nên những tương tác đa dạng trong các hoạt động trải nghiệm.

Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 2.
Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 3.
Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 4.
Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 5.

Dàn KOL Việt Nam tham gia "Like to buy - Thích là chốt"

Dàn KOL Việt Nam tham gia Like to buy - Thích là chốt

Đồng hành cùng hai MC và khách mời Hàn Quốc là bốn KOL/KOC Việt Nam gồm Nam Khánh, Kanhy, Reency Ngô và Đoàn Vân Anh (Vanjinka).

Mỗi người có phong cách sáng tạo nội dung riêng. Vì vậy, chương trình không chỉ khai thác những cuộc trò chuyện giữa các nghệ sĩ mà còn đặt ra những thử thách để khách mời thể hiện khả năng sáng tạo và giao tiếp trên nền tảng trực tuyến.

Theo format, các thành viên sẽ cùng khám phá, trải nghiệm sản phẩm, xây dựng nội dung và tham gia livestream. Qua đó, chương trình kết hợp hoạt động giải trí tại trường quay với những hình thức tương tác đang phổ biến trên mạng xã hội.

Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 6.
Soyou hợp tác với MC Trần Anh Huy | "Like to buy - Thích là chốt"- Ảnh 7.

Soyou kết hợp MC Trần Anh Huy trong show mới "Like to buy - Thích là chốt"

Like to buy - Thích là chốt: Giải trí kết hợp thương mại trực tuyến

"Like to buy - Thích là chốt" được xây dựng theo hình thức chương trình trường quay (Studio Show), kết hợp video ghi hình thực tế (VCR) và livestream. Đây là cách tổ chức nội dung đan xen giữa giao lưu, trải nghiệm và hoạt động trực tuyến.

Thông qua format này, chương trình khai thác vai trò của các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực giải trí và thương mại số. Bên cạnh khả năng thể hiện trước ống kính, khách mời còn có cơ hội thử sức với kỹ năng sáng tạo nội dung và tương tác trực tiếp với người xem.

Với sự kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, "Like to buy - Thích là chốt" cũng đưa những chủ đề về phong cách sống và xu hướng giải trí của hai quốc gia vào nội dung chương trình.

"Like to buy - Thích là chốt" phát sóng lúc 14g hôm nay (8/11) trên HTV7.

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