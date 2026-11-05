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Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 44: Thị Tấm

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THIÊN BÌNH

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy thưởng thức hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền tại nhà hàng Thị Tấm.

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Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 44: Thị Tấm - Ảnh 3.
Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 44: Thị Tấm - Ảnh 4.
Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 44: Thị Tấm - Ảnh 5.

Quán ăn hạnh phúc 2026 tập 44 khám phá ẩm thực tại Thị Tấm

"Quán ăn hạnh phúc" tập 44 có sự đồng hành của bộ đôi Nam Khánh, Kan Hy. Họ thích thú khi khám phá không gian nhà hàng cơm quê Thị Tấm. 

Đặc biệt, hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền từ bánh xèo miền Tây đến gà nướng mắc khén Sa Pa và lẩu hải sản Nam bộ đã được giới thiệu trong chương trình kỳ này. 

"Quán ăn hạnh phúc" hứa hẹn sẽ đưa thực khách đến thưởng thức món ngon từ những nhà hàng sang trọng đến các hàng quán bình dân trên khắp TP. Hồ Chí Minh, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về ẩm thực, từ nguyên liệu đến cách chế biến cũng như câu chuyện của những người làm nghề, các chủ kinh doanh ẩm thực của thành phố.

 "Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. 

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