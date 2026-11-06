Đội Trà Sữa liên tiếp ghi điểm với kiến thức đa lĩnh vực tại Tranh tài đọ sức

Mở đầu thử thách của Tranh tài đọ sức, MC Hoàng Rapper giới thiệu thể lệ gồm hai lượt thi: lượt đầu dành cho phụ huynh và lượt tiếp theo dành cho các bé. Mỗi bộ đề có 10 câu hỏi, mỗi đáp án chính xác mang về 10 điểm.

Bên cạnh đó, người chơi có thể được sử dụng hai quyền hỗ trợ đặc biệt là sửa sai và phản đòn, mỗi quyền chỉ có thể sử dụng một lần trong suốt phần thi.

Chị Kim Hương ghi điểm với câu trả lời chính xác trong câu hỏi đầu tiên

Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, chị Kim Hương đã thể hiện sự tự tin khi đối mặt với các thử thách kiến thức. Ở câu hỏi liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, chị nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. Câu trả lời nhanh chóng mang về 10 điểm đầu tiên cho đội Trà Sữa.

Tiếp nối phần thể hiện này, chị Kim Hương tiếp tục ghi điểm ở câu hỏi tiếp theo, về lễ hội được tổ chức tại Đắk Lắk trong năm 2026. Trong khi đối thủ chưa kịp hoàn thành lượt trả lời do bấm chuông trước khi MC đọc hết câu hỏi, chị Kim Hương đã tận dụng cơ hội và đưa ra lựa chọn là lễ hội sầu riêng.

Không chỉ dừng lại ở câu trả lời nhanh và chính xác, chị Hương còn khiến trường quay thích thú khi chia sẻ rằng nhà mình cũng có trồng sầu riêng.

Những câu hỏi về văn học, lịch sử và khoa học lần lượt được chị Kim Hương chinh phục

Đáng chú ý, những câu hỏi thuộc lĩnh vực văn hóa và khoa học cũng không làm khó được chị Hương của đội Trà Sữa. Khi được hỏi về bộ phim lịch sử lấy cảm hứng từ các chuyên án trong hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến, chị nhanh chóng chọn Mật mã Đông Dương.

Với câu hỏi về hành tinh có tốc độ tự quay nhanh nhất trong hệ Mặt Trời, chị tiếp tục xác định chính xác đáp án là sao Mộc.

Chị Kim Hương nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời

Chị Kim Hương đồng thời cũng thể hiện khả năng suy luận khi đối diện với câu hỏi về loài động vật có thời gian ngủ ít nhất. Giữa ba lựa chọn sư tử, voi và trâu, chị cân nhắc đặc điểm sinh hoạt của từng loài trước khi quyết định chọn voi. Đáp án chính xác giúp đội Trà Sữa tiếp tục tích lũy thêm 10 điểm.

Ở những câu hỏi tiếp theo, chị Kim Hương duy trì phong độ và nhanh chóng giành chiến thắng ở lượt thi đầu của vòng Tranh Tài.

Linh hoạt trước câu hỏi khó, đội Trà Sữa tạo lợi thế điểm số tại Tranh tài đọ sức

Bên cạnh những câu trả lời chính xác, vòng Tranh Tài cũng đặt ra thử thách về khả năng kiểm soát tốc độ và sự tập trung của người chơi. Theo thể lệ, các thành viên phải chờ MC đọc hết câu hỏi và phần gợi ý trước khi bấm chuông.

Các tình huống diễn ra xuyên suốt các lượt chơi cũng cho thấy vòng thi không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức mà còn yêu cầu người chơi nắm chắc luật, lựa chọn thời điểm phù hợp để sử dụng quyền hỗ trợ. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc.

Mẹ Kim Hương thể hiện sự nhanh nhạy khi liên tục ghi điểm ở lượt thi dành cho phụ huynh

Nhìn chung, màn thể hiện của chị Kim Hương tại vòng Tranh Tài không chỉ được ghi nhận qua những đáp án chính xác mà còn ở cách chị tiếp cận từng nhóm câu hỏi. Từ khả năng ghi nhớ kiến thức văn học, nhận diện thông tin đời sống đến suy luận trong các câu hỏi khoa học, mẹ Hương của đội Trà Sữa cho thấy sự linh hoạt và tự tin khi tham gia thử thách.

Đội Trà Sữa tạm dẫn đầu với 60 điểm sau lượt thi dành cho phụ huynh

Khép lại 10 câu hỏi trong lượt thi dành cho phụ huynh, đội Trà Sữa tạm thời dẫn trước với 60 điểm, nhỉnh hơn đội Gà Con với 35 điểm. Kết quả này tạo lợi thế ban đầu cho mẹ con chị Kim Hương, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở lượt thi tiếp theo dành cho các bé.

Với màn thể hiện tự tin và khả năng xử lý câu hỏi linh hoạt, chị Kim Hương đã mang đến một phần thi sôi nổi, tạo nên sức hấp dẫn cho tập phát sóng. Không chỉ là cuộc so tài về kiến thức, vòng Tranh Tài là cơ hội để phụ huynh và các bé cùng thể hiện sự nhanh nhạy, bản lĩnh trước những thử thách đa dạng tại Tranh tài đọ sức.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/watch?v=lMKPzGG7J64&t=555s