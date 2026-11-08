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Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Từ một lần mua hàng online, anh Huỳnh Đức Thanh 50 tuổi bất ngờ tìm được tình yêu với cô nhân viên chăm sóc khách hàng kém mình 25 tuổi. Chuyến du lịch Đà Lạt cùng những món quà lãng mạn đã giúp anh chinh phục trái tim cô gái trẻ.

Mối duyên bắt đầu từ một đơn hàng online của vợ chồng son Đức Thanh - Quỳnh Hương

Cặp đôi đầu tiên xuất hiện trong tập 42 Vợ chồng son là anh Huỳnh Đức Thanh và chị Quỳnh Hương. Anh Thanh sinh năm 1976, hiện điều hành một võ đường tại khu vực Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Quỳnh Hương sinh năm 2001, quê Hải Phòng.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 1.

Cả hai quen nhau khi Hương làm công việc chăm sóc khách hàng tại một công ty

Anh Thanh là khách hàng đặt mua sản phẩm và ấn tượng với cách tư vấn dễ thương của cô. Ban đầu, anh không nghĩ sẽ có chuyện tình cảm, nhưng vẫn chủ động giữ liên lạc qua điện thoại.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 2.
Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 3.

Cặp đôi tiếp tục giữ liên lạc sau cuộc hẹn tại Hà Nội

Có dịp ra Hà Nội công tác, anh Thanh ngỏ lời mời Hương đi cà phê, ăn uống. Sau cuộc gặp trực tiếp, anh nhận ra mình dành cho cô gái trẻ một tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì bày tỏ ngay, anh chọn cách tiếp tục trò chuyện và tạo cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn.

Chuyến du lịch Đà Lạt và màn chinh phục lãng mạn của vợ chồng son

Một thời gian sau, anh Thanh ngỏ ý tặng Hương một cặp vé du lịch. Điều khiến anh bất ngờ là cô gái vô tư rủ bạn đồng nghiệp đi cùng, thậm chí còn tính chuyện đi một mình. Cuối cùng, khi Hương chọn Đà Lạt, anh Thanh quyết định cùng cô đến thành phố này.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 4.
Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 5.

Vợ chồng son Đức Thanh - Quỳnh Hương chia sẻ về chuyến đi lãng mạn tại Đà Lạt với hai cố vấn của chương trình

Để Hương cảm thấy thoải mái, cả hai đặt hai phòng riêng tại cùng một khách sạn. Trong chuyến đi, anh Thanh dành thời gian tìm mua hoa, nến và những món đồ cô yêu thích. Anh còn hỏi Hương có thích gấu bông không để mua tặng một chú gấu thật lớn.

Sự quan tâm chu đáo khiến Hương cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương. Đặc biệt, câu nói đầy lãng mạn của Thanh: “Trong em có một cái gì đó trong anh” khiến các cố vấn không khỏi thích thú. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân.

Sau hôn nhân, vợ mong chồng bỏ nhậu và thuốc lá

Hiện tại, vợ chồng Đức Thanh - Quỳnh Hương đã có con nhỏ. Khi chia sẻ về cuộc sống chung, Hương cho biết chồng có thói quen nhậu nhẹt thường xuyên, thậm chí có thể kéo dài từ sáng đến đêm. Bên cạnh đó, cô cũng mong anh sớm từ bỏ thuốc lá.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 6.
Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 7.
Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son- Ảnh 8.

Về phía mình, anh Thanh cho rằng vợ đôi khi khá nóng vội, muốn chồng thay đổi ngay lập tức mà chưa cho anh thời gian thích nghi. Tuy nhiên, anh cũng hiểu những mong muốn của vợ xuất phát từ sự quan tâm đến gia đình

Tại chương trình, Quỳnh Hương gửi lời xin lỗi vì từng có những lời nói khiến chồng tổn thương và hứa sẽ cố gắng thay đổi. Đáp lại, anh Thanh cam kết bỏ thuốc lá vì vợ và sức khỏe của con. Câu chuyện khép lại bằng những lời hứa giản dị, cho thấy cả hai đang nỗ lực điều chỉnh bản thân để cùng vun đắp tổ ấm.

Chương trình Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vfmj_o9xk70

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