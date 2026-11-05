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Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc

THIÊN BÌNH
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Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy thưởng thức hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền tại nhà hàng Thị Tấm, từ bánh xèo miền Tây đến gà nướng mắc khén Sa Pa và lẩu hải sản Nam Bộ.

Quán ăn hạnh phúc: Những món ngon gợi nhớ hương vị quê nhà

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy có dịp khám phá thực đơn phong phú tại nhà hàng cơm quê Thị Tấm. Hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền mang đến nhiều lựa chọn. Đồng thời, mỗi món còn gợi nhắc những ký ức ẩm thực thân thuộc.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 1.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 2.

Gỏi nhà Thị Tấm, kết hợp khoai môn, rong sụn, tôm và mực

Mở đầu bữa ăn là gỏi nhà Thị Tấm, kết hợp khoai môn, rong sụn, tôm và mực. Theo chị Trinh, quản lý nhà hàng, rong sụn được nhập hằng ngày từ Phan Thiết. Nguyên liệu này tạo độ giòn cho món khai vị.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 3.

Nam Khánh yêu thích cảm giác giòn mát của rong sụn

Sau khi thưởng thức, Nam Khánh yêu thích cảm giác giòn mát của rong sụn. Anh đánh giá cao vị chua ngọt hài hòa, phù hợp để mở đầu bữa ăn trong những ngày nóng. Đặc biệt, rong sụn được sơ chế kỹ nên không còn mùi khó chịu.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 4.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 5.

Món bánh xèo miền Tây là một trong những trải nghiệm được Nam Khánh mong đợi nhất

Tuy nhiên, món bánh xèo miền Tây mới là một trong những trải nghiệm được Nam Khánh mong đợi nhất. Trước đó, anh đã chú ý đến mùi thơm của bánh khi còn ở bên ngoài. Sau khi trực tiếp quan sát quá trình chế biến, anh càng hiểu công việc này đòi hỏi sự khéo léo và sức lực.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 6.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 7.

Với Kan Hy, điều đầu tiên bánh xèo mang lại là cảm giác thân quen

Với Kan Hy, điều đầu tiên bánh xèo mang lại là cảm giác thân quen. Anh chia sẻ rằng những người bạn miền Tây thường nhắc đến món ăn này trong các dịp quan trọng như Tết hoặc đám giỗ. Nam Khánh cũng cho rằng giá trị của bánh xèo không chỉ nằm ở hương vị. Đó còn là quá trình mọi người cùng vào bếp, chia sẻ kinh nghiệm và truyền lại cách làm.

Quán ăn hạnh phúc: Gà nướng mắc khén và lẩu hải sản Nam bộ

Bên cạnh món ăn miền Tây, gà nướng mắc khén Sa Pa cũng thu hút sự chú ý của hai khách mời. Món ăn sử dụng phần đùi góc tư và cánh gà, dùng kèm bánh bao chiên, rau và dưa leo. Thực khách có thể lựa chọn muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 8.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 9.

Gà nướng mắc khén Sa Pa thu hút sự chú ý của hai khách mời

Nam Khánh nhận xét thịt gà ta có độ dai đặc trưng. Càng nhai, anh càng cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên. Trong khi đó, Kan Hy hài lòng với cách xử lý gia vị mắc khén. Thay vì để nguyên hạt gây cảm giác lạo xạo, gia vị được xay nhuyễn để tẩm ướp. Nhờ vậy, món ăn giữ được mùi thơm mà không ảnh hưởng đến kết cấu.

Ngoài ra, Kan Hy đánh giá khẩu phần nửa con gà phù hợp với nhóm khách ít người. Cách phục vụ này giúp thực khách có thể thưởng thức thêm nhiều món khác trong thực đơn.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 10.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 11.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 12.
Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 13.

Lẩu hải sản Nam bộ với cua lột, tôm, cá basa, cá viên và mực lá

Khép lại bữa ăn là lẩu hải sản Nam bộ với cua lột, tôm, cá basa, cá viên và mực lá. Món ăn được phục vụ cùng các loại rau như mồng tơi, rau muống, bắp chuối và cải. Nhìn nồi lẩu, Nam Khánh liên tưởng đến những bữa tiệc cưới ở miền quê.

Về hương vị, anh nhận xét nước lẩu có vị chua vừa phải, làm nền cho vị ngọt từ hải sản. Đặc biệt, bắp chuối thấm nước dùng, tạo sự hài hòa giữa vị ngọt và chút chua nhẹ. Cua lột có kết cấu mềm, trong khi cá basa và mực góp phần làm phong phú món ăn.

Kan Hy chú ý đến hậu vị cay nhẹ của nước lẩu. Anh cũng lưu ý những gia đình có trẻ nhỏ nên cân nhắc lượng ớt khi thưởng thức. Với bốn món ăn mang những sắc thái riêng, hành trình tại Thị Tấm khép lại bằng một mâm cơm quê phong phú và nhiều hương vị.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy trên kênh HTV7.

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