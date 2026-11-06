Thu Cúc phản xạ nhanh nhạy tại Song tài thách đấu 2

Tập 25 Song tài thách đấu 2 mở màn với vòng thi "Thử tài thách trí". Top 10 Miss Earth Việt Nam 2023 Thu Cúc gây chú ý bởi khả năng phản xạ nhanh nhạy.

Đối đầu với hai khách mời nam Duy Hakoota (áo xanh) và Huỳnh Nhu (áo be), Thu Cúc liên tiếp thể hiện sự nhanh nhẹn, tập trung để giành lợi thế

Thử thách có luật chơi: Hai người chơi đứng quay lưng về phía món đồ đặt giữa sân. Ngay khi nghe hiệu lệnh, cả hai phải nhanh chóng quay lại, chụp lấy món đồ và mang về vị trí quy định.

Tưởng chừng là thử thách đơn giản, trò chơi lại đòi hỏi phản xạ nhanh và khả năng nắm bắt thời cơ. Chỉ cần chậm một nhịp, người chơi có thể để tuột món đồ vào tay đối thủ. Vì vậy, mỗi lượt tranh tài đều diễn ra đầy bất ngờ, xen lẫn những tình huống hài hước.

Thu Cúc đối đầu cực máu lửa với 2 nam nghệ sĩ Duy Hakoota và Huỳnh Nhu

Khi được hỏi về bí quyết giúp bản thân có phản xạ tốt, Thu Cúc tiết lộ thường xuyên tập yoga. Bộ môn này giúp rèn luyện sự dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể. Đây cũng là những lợi thế hữu ích trong thử thách đòi hỏi tốc độ này.



Tuy nhiên, Thu Cúc vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ những người chơi còn lại. Đặc biệt, Trương Phương trở thành đối thủ đáng gờm của cô.

Trương Phương chính là "đối thủ xứng tầm" cuối cùng của Thu Cúc tại vòng 1

Màn so tài giữa hai nữ khách mời diễn ra đầy kịch tính. Cả hai đều nỗ lực giành điểm và không nhường nhịn đối thủ.

Trương Phương bứt phá tại Song tài thách đấu 2, dẫn đầu vòng 1 với 3 điểm

Trong khi Thu Cúc nổi bật với phản xạ nhanh, Trương Phương lại gây bất ngờ bởi tinh thần thi đấu quyết liệt. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhẹ nhàng của nữ diễn viên càng khiến màn thể hiện trở nên thú vị.

Trương Phương đánh lạc hướng đối thủ bằng vẻ ngoài nhỏ nhắn

MC Sở Lam hài hước chia sẻ ban đầu cứ nghĩ Trương Phương sẽ đằm thắm, dịu dàng. Thế nhưng, khi bước vào trò chơi, Trương lại "bung" hết mình.

Trương Phương lần lượt đối đầu với những người chơi còn lại. Trong đó có hai nam nghệ sĩ Huỳnh Nhu và Duy Hakoota. Nữ diễn viên tập trung quan sát, chờ hiệu lệnh rồi nhanh chóng lao về phía món đồ.

Chiến thắng trước Huỳnh Nhu giúp nữ diễn viên tích lũy thêm điểm số quan trọng

Càng về cuối vòng thi, cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt khi mỗi điểm số đều ảnh hưởng đến quyền lựa chọn đồng đội. Những màn tranh giành đồ vật cùng phần bình luận dí dỏm của hai MC góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho chương trình.

Trương Phương và Thu Cúc so tài quyết liệt, không nhường nhịn trong từng lượt giành vật phẩm

Khép lại vòng "Thử tài thách trí", Trương Phương dẫn đầu với 3 điểm. Thu Cúc và Huỳnh Nhu cùng đạt 2 điểm, Duy Hakoota giành được 1 điểm. Với kết quả này, Trương Phương giành quyền lựa chọn đồng đội và quyết định sát cánh cùng Huỳnh Nhu ở vòng tiếp theo.

Hai đội chơi chính thức được xác định gồm Trương Phương - Huỳnh Nhu và Duy Hakoota - Thu Cúc. Sau màn tranh tài cá nhân, bốn người chơi tiếp tục bước vào thử thách mới với những màn phối hợp giữa các thành viên.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hàng hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=te6uBv2Hiho&t=999s