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Trà sữa 10 cộng - 14g15 ngày 7/11 trên HTV9

Show sắp tới
THIÊN BÌNH

Chương trình "Trà sữa 10 cộng" kỳ này có chủ đề "Thư gửi về cha" sẽ phát sóng lúc 14g15 hôm nay (7/11) trên HTV9.

Trà sữa 10 cộng - 14g15 ngày 7/11 trên HTV9- Ảnh 1.
Trà sữa 10 cộng - 14g15 ngày 7/11 trên HTV9- Ảnh 2.

Trà sữa 10 cộng - 14g15 ngày 7/11 trên HTV9

"Trà sữa 10 cộng" với chủ đề "Tuổi đôi mươi" mang đến những câu chuyện gần gũi về quãng thời gian thanh xuân, khi người trẻ đứng trước nhiều lựa chọn, ước mơ và những bước ngoặt đầu đời. Qua đó, chương trình gợi mở những góc nhìn đa chiều về tuổi trẻ, giúp khán giả cùng nhìn lại và trân trọng những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi đôi mươi.

"Trà sữa 10 cộng" là một chương trình nghệ thuật, âm nhạc và talkshow do HTV sản xuất, dành riêng cho lứa tuổi học sinh cấp 3 và sinh viên đại học.

"Trà sữa 10 cộng" - 14g15 hôm nay (7/11) trên HTV9.

Danh sách tập

Đội Trà Sữa thể hiện kiến thức với tốc độ trả lời ấn tượng | Tranh tài đọ sức

Đội Trà Sữa thể hiện kiến thức với tốc độ trả lời ấn tượng | Tranh tài đọ sức

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(HTV) - Trong tập 7 Tranh tài đọ sức, mẹ Kim Hương của đội Trà Sữa gây ấn tượng với khả năng ghi nhớ kiến thức và phản xạ nhanh trước những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực. Chị Hương liên tục đưa ra những đáp án chính xác, tạo nên lợi thế về mặt điểm số cho đội nhà ngay từ vòng thi đầu tiên.

Trương Phương, Thu Cúc hoá "chiến thần", quyết chiến trên đường đua vật phẩm | Song tài thách đấu 2

Trương Phương, Thu Cúc hoá "chiến thần", quyết chiến trên đường đua vật phẩm | Song tài thách đấu 2

Show nổi bật 16:18 06/11/2026

(HTV) - "Song tài thách đấu 2" mang đến những màn tranh tài đầy hài hước tại tập 25. Thu Cúc nhanh nhạy, liên tiếp thắng đối thủ, còn Trương Phương càng chơi càng "máu lửa", trở thành hai điểm nhấn thú vị tại vòng 1.

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7

Show nổi bật 12:02 06/11/2026

(HTV) - Trong tập 7 Tranh tài đọ sức 2, câu chuyện về tên gọi Trà và Sữa của hai anh em đội Trà Sữa khiến nhiều người thích thú. Bắt nguồn từ thói quen mua trà sữa mời các cô giáo của mẹ, biệt danh đáng yêu này dần trở thành cách gọi thân thuộc, gắn liền với hai anh em.

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (6/11) trên HTV7

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (6/11) trên HTV7

Show sắp tới 08:00 06/11/2026

Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời - diễn viên Mạnh Hùng.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (6/11) trên HTV7

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (6/11) trên HTV7

Show sắp tới 07:00 06/11/2026

"Việt Nam đi là ghiền" - phát sóng lúc 11g50 hôm nay (6/11) trên kênh HTV7 - sẽ cùng khán giả chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, chạm vào "nóc nhà" Y Tý.

Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 44: Thị Tấm

Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 44: Thị Tấm

Show nổi bật 18:00 05/11/2026

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy thưởng thức hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền tại nhà hàng Thị Tấm.

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc

Cơm quê ba miền ở Thị Tấm | Quán ăn hạnh phúc

Show nổi bật 12:00 05/11/2026

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy thưởng thức hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền tại nhà hàng Thị Tấm, từ bánh xèo miền Tây đến gà nướng mắc khén Sa Pa và lẩu hải sản Nam Bộ.

Lên phố kiếm tiền - 19 giờ thứ Năm (5/11) trên HTV7

Lên phố kiếm tiền - 19 giờ thứ Năm (5/11) trên HTV7

Show sắp tới 10:30 05/11/2026

"Lên phố kiếm tiền" tuần này sẽ là câu chuyện đầy thú vị về nghề làm gốm, với sự dẫn dắt của MC Nguyên Bảo.

Ai đúng ai sai - 20g thứ Năm (5/11) trên HTV7

Ai đúng ai sai - 20g thứ Năm (5/11) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 05/11/2026

"Ai đúng ai sai" mùa 2 tập 7 sẽ phát sóng lúc 20g hôm nay (5/11) trên HTV7. Chương trình kỳ này sẽ tiếp tục với chủ đề "Bù đắp sau sai lầm".

"Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 11/2026

"Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 11/2026

Show sắp tới 07:00 05/11/2026

"Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 11/2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê".

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