Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (6/11) trên HTV7
"Quán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.
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Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời - diễn viên Mạnh Hùng.
Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (6/11) trên HTV7
"Quán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.
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Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy thưởng thức hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền tại nhà hàng Thị Tấm.
Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 44, Nam Khánh và Kan Hy thưởng thức hơn 50 món ăn đặc trưng ba miền tại nhà hàng Thị Tấm, từ bánh xèo miền Tây đến gà nướng mắc khén Sa Pa và lẩu hải sản Nam Bộ.
"Lên phố kiếm tiền" tuần này sẽ là câu chuyện đầy thú vị về nghề làm gốm, với sự dẫn dắt của MC Nguyên Bảo.
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"HTV Chiến thắng ung thư" kỳ này cung cấp kiến thức về 5 bệnh đại trực tràng thường gặp. Chương trình cũng giúp khán giả nhận biết dấu hiệu bất thường và chủ động bảo vệ sức khỏe.