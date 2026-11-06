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Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7

THIÊN BÌNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Trong tập 7 Tranh tài đọ sức 2, câu chuyện về tên gọi Trà và Sữa của hai anh em đội Trà Sữa khiến nhiều người thích thú. Bắt nguồn từ thói quen mua trà sữa mời các cô giáo của mẹ, biệt danh đáng yêu này dần trở thành cách gọi thân thuộc, gắn liền với hai anh em.

Từ thói quen uống trà sữa của mẹ đến biệt danh đáng yêu của hai anh em

Xuất hiện trong tập 7 Tranh tài đọ sức 2, đội Trà Sữa gồm chị Kim Hương và bé Nguyệt Ánh đã mang đến một câu chuyện thú vị xoay quanh tên gọi của các con trong gia đình. Khi được MC Hoàng Rapper hỏi về nguồn gốc tên đội, chị Kim Hương tiết lộ bé Nguyệt Ánh ở nhà được gọi là Sữa, và anh trai của bé có biệt danh là Trà.

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 1.
Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 2.

Chị Kim Hương chia sẻ câu chuyện thú vị về cuộc sống gia đình

Ít ai ngờ, cách gọi này lại xuất phát từ một thói quen rất đỗi bình thường của người mẹ. Chị Kim Hương kể, khi hai con còn học tại trường mầm non, chị thường mua trà sữa để tăng các cô giáo, nên mỗi lần đón hai bé, các cô lại gọi vui là hai anh em “Trà Sữa”. 

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 3.

Hoàng Rapper bất ngờ trước câu chuyện đáng yêu phía sau tên gọi của hai anh em

Câu chuyện khiến MC Hoàng Rapper không khỏi bất ngờ và thích thú bởi nguồn gốc đặc biệt của tên đội. Từ một sở thích cá nhân của mẹ, trà sữa vô tình trở thành biệt danh quen thuộc gắn kết hai anh em, tạo nên cái tên vừa gần gũi vừa dễ nhớ. 

Chia sẻ thêm về tính cách của hai con, chị Kim Hương cho biết anh hai là người năng động, tinh nghịch, còn Sữa lại có phần nhỏ nhẹ và ngọt ngào hơn. Dù có nhiều điểm khác biệt, hai anh em vẫn thường tự nghĩ ra những trò chơi để cùng nhau giải trí. 

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 4.

Chị Kim Hương tiết lộ tính cách khác biệt của hai con Trà và Sữa

Tuy nhiên, trong quá trình vui chơi, những bất đồng cũng khó tránh khỏi. Bé Sữa hồn nhiên chia sẻ đôi lúc anh hai cũng hay trêu chọc khiến mình dỗi.

Qua lời kể của bé, có thể thấy những tương tác giữa hai anh em cũng giống như nhiều gia đình có con nhỏ khác: vừa có những khoảnh khắc vui đùa, vừa có lúc giận dỗi, tranh cãi. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm thường ngày ấy lại tạo nên sự gắn bó giữa các thành viên.

Việc cùng nhau nghĩ ra trò chơi, chia sẻ thời gian bên nhau cũng giúp hai anh em có thêm cơ hội học cách nhường nhịn, quan tâm và thấu hiểu đối phương hơn.

Bé Sữa thân hơn với mẹ

Không chỉ hé lộ câu chuyện về anh trai, bé Sữa còn có những chia sẻ đáng yêu khi được MC Hoàng Rapper hỏi về người thân thiết nhất trong gia đình. Không ngần ngại, bé cho biết mẹ là người mình gần gũi nhất, bởi cả hai thường xuyên trò chuyện và tâm sự về những chuyện xảy ra ở trường học.

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 6.

Bé Sữa cho biết mẹ là người thân thiết nhất, thường lắng nghe những câu chuyện của bé ở trường

Đặc biệt, bé tiết lộ thời điểm thường chia sẻ với mẹ là buổi trưa và buổi tối, bởi đây là những khoảng thời gian cả hai có thể dành cho nhau. Trong khi bé đi học, mẹ ở nhà chuẩn bị bữa ăn, quét dọn và thực hiện các công việc gia đình. 

Những chia sẻ này phần nào cho thấy nhịp sinh hoạt quen thuộc của hai mẹ con, trong đó việc trò chuyện trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 7.

Hai mẹ con đội Trà Sữa hào hứng trò chuyện cùng MC Hoàng Rapper

Khi được hỏi có thương mẹ và chủ động phụ giúp công việc nhà hay không, bé Sữa vui vẻ trả lời có. Những việc bé có thể làm bao gồm rửa chén, phơi đồ và quét nhà. Dù chỉ là những công việc nhỏ phù hợp với khả năng của trẻ, câu trả lời hồn nhiên của bé vẫn mang đến một khoảnh khắc gần gũi cho chương trình.

Tên gọi Trà và Sữa của hai con bắt nguồn từ sở thích đặc biệt của mẹ | Tranh tài đọ sức Tập 7 - Ảnh 9.

Bé Nguyệt Ánh hồn nhiên kể về mối quan hệ với anh trai và những sinh hoạt thường ngày cùng mẹ

Thông qua những cuộc trò chuyện và thử thách tại Tranh tài đọ sức 2, chương trình không chỉ mang đến những phút giây giải trí, mà còn mở ra cơ hội để cha mẹ và con trẻ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, sở thích cũng như cách thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/lMKPzGG7J64?si=UUs7kBCrrKDmQfMT 

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