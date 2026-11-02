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Xã hội

Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC, MINH KHANG
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(HTV) - Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng năm 2026 với chủ đề “Bình Hưng trong trái tim tôi” được UBND xã Bình Hưng tổ chức, nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch của địa phương.

Du lịch Bình Hưng gắn với bản sắc địa phương

Ngày hội văn hóa - du lịch xã Bình Hưng mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, vui chơi và ẩm thực, tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Các hoạt động được tổ chức đan xen, kết nối những giá trị truyền thống với nhịp sống đô thị hiện nay. Qua đó, người tham gia có thêm cơ hội tìm hiểu về vùng đất Bình Hưng, từ các công trình mang dấu ấn lịch sử đến những mô hình sản xuất, sinh thái và sản phẩm đặc trưng tại địa phương.

Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 1.
Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 2.
Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 3.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bình Hưng năm 2026 khai mạc với chủ đề “Bình Hưng trong trái tim tôi”

Bà Tô Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết ngày hội hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào về quê hương, tăng cường kết nối giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp và du khách. Với chủ đề “Bình Hưng trong trái tim tôi”, địa phương mong muốn giới thiệu hình ảnh một Bình Hưng cởi mở, trẻ trung và năng động. Đây cũng là hoạt động trong bối cảnh xã đang hoàn thiện đề án nâng cấp lên phường.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là việc UBND xã Bình Hưng ra mắt hai tour du lịch mới, gồm “Bình Hưng - Nốt nhạc xanh giữa lòng đô thị” và “Bình Hưng - Một ngày thú vị”. Hai tuyến được xây dựng nhằm khai thác các điểm đến văn hóa, sinh thái trên địa bàn, kết nối những địa chỉ tham quan và mô hình trải nghiệm thành hành trình khám phá địa phương.

Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 4.
Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 5.
Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 6.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, đặc sản và mặt hàng thủ công của địa phương đến người dân, du khách

Trong đó, các điểm đến được giới thiệu gồm Đình Phú Lạc, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố; Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam cùng các mô hình trải nghiệm sinh thái như trại cá cảnh, vườn lan. Bên cạnh các điểm tham quan, tour còn hướng đến giới thiệu những sản phẩm OCOP đặc thù, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương gắn với hoạt động du lịch. Việc xây dựng các tuyến mới cũng mở thêm hướng khai thác những giá trị văn hóa, sinh thái sẵn có của Bình Hưng.

Kết nối cộng đồng, thúc đẩy du lịch

Cùng với hoạt động phát triển sản phẩm du lịch, UBND xã Bình Hưng công bố quyết định thành lập và ra mắt 5 câu lạc bộ sở thích. Các câu lạc bộ gồm CLB văn hóa - văn nghệ, CLB người dẫn chương trình và thuyết minh viên, CLB kết nối truyền thông số, CLB Aerobic, CLB Taekwondo.

Bình Hưng tạo dấu ấn với ngày hội văn hóa, du lịch - Ảnh 7.

Các câu lạc bộ sở thích được ra mắt, góp phần phát triển hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch địa phương

Mỗi câu lạc bộ hướng đến một nhóm hoạt động riêng, từ văn hóa, văn nghệ, thể thao đến truyền thông và thuyết minh. Đây là cơ sở để địa phương phát triển phong trào quần chúng, tạo thêm không gian sinh hoạt và kết nối người dân có cùng sở thích. Đáng chú ý, câu lạc bộ người dẫn chương trình và thuyết minh viên, cùng câu lạc bộ kết nối truyền thông số, được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động giới thiệu, quảng bá các điểm đến và hình ảnh du lịch Bình Hưng.

Thông qua chuỗi hoạt động tại ngày hội, địa phương hướng đến việc kết nối các giá trị văn hóa, sinh thái và đời sống cộng đồng với hoạt động du lịch. Qua đó, những tiềm năng và sản phẩm đặc trưng của Bình Hưng có thêm cơ hội được giới thiệu đến người dân, du khách.

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