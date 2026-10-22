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Văn hóa - Giải trí

TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không

ĐỨC TOÀN, XUÂN HẠO, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa tổ chức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026-2030.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) hợp tác chiến lược

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa tổ chức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến, phát triển Du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026-2030.

TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 2.

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV)

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về thị trường khách, năng lực khai thác cảng Hàng không và định hướng phát triển Du lịch; phối hợp kết nối các hãng Hàng không, doanh nghiệp Du lịch và đối tác trong nước, quốc tế nhằm xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay. Đồng thời, hai bên đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu điểm đến TP. Hồ Chí Minh tại các thị trường trọng điểm và nghiên cứu triển khai các hoạt động quảng bá Du lịch tại nhà ga Hàng không.

Hàng khôngDu lịch hợp tác thúc đẩy phát triển điểm đến TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 3.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá về tầm quan trọng của sự hợp tác, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đối với ngành Du lịch, cảng Hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những điểm chạm đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến.

Sự đồng hành giữa Hàng không và Du lịch vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá hình ảnh Thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực.

TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 4.
TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 5.
TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 6.
TP. Hồ Chí Minh và CTCP (ACV) ký hợp tác chiến lược phát triển Du lịch - Hàng không - Ảnh 7.

Điểm đến du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, hợp tác giữa ngành Du lịchHàng không có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các sản phẩm Du lịch đô thị, văn hóa, công nghiệp, nghỉ dưỡng và biển đảo.


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