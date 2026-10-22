Kết nối sản phẩm, tạo sức bật mới cho du lịch phía Đông TP. Hồ Chí Minh

Tiềm năng lớn, sản phẩm du lịch chưa tạo thành chuỗi

Từ không gian du lịch biển, làng nghề truyền thống đến các cơ sở sản xuất đặc sản địa phương, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh sở hữu nhiều loại hình có khả năng bổ trợ lẫn nhau, hình thành những hành trình trải nghiệm phong phú. Dù vậy, không ít cơ sở vẫn hoạt động riêng lẻ, gặp khó khăn trong việc tiếp cận doanh nghiệp lữ hành và đưa sản phẩm vào các tour phục vụ du khách trong nước, quốc tế.

Các sản phẩm quà lưu niệm thủ công từ vỏ sò, ốc và những mô hình trang trí đa dạng tận dụng từ tài nguyên địa phương

Tại phường Bà Rịa, cơ sở Hải Lan đã dành 3 năm phát triển các sản phẩm quà lưu niệm từ sỏi đá, vỏ sò, vỏ ốc, đồng thời mở dịch vụ trải nghiệm hoạt động chế tác thủ công. Mô hình này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển mà còn tạo thêm giá trị cho những nguyên liệu gắn với đời sống địa phương.

Tuy nhiên, để tiếp cận các đoàn khách lớn và tham gia vào những hành trình du lịch chuyên nghiệp, cơ sở vẫn cần sự hỗ trợ trong kết nối thị trường.

Để tiếp cận với những tour của khách trong nước và quốc tế thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong được chính quyền tạo những cơ chế mở, tạo điều kiện để các cơ sở nhỏ như chúng tôi kết nối vào các tour du lịch khi khách đến thăm TP. Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục, Thương mại, Sản xuất Hải Lan.

Không chỉ các cơ sở sản xuất quà lưu niệm, những sản phẩm đặc trưng của làng nghề ven biển cũng đứng trước yêu cầu tương tự. Tại làng chài Phước Hải, nước mắm truyền thống và các đặc sản địa phương có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa, đời sống cư dân vùng biển. Tuy nhiên, việc đưa những sản phẩm này đến gần hơn với du khách vẫn cần sự phối hợp giữa cơ sở sản xuất, đơn vị lữ hành và các cơ quan quản lý.

Bà Nguyễn Thị Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hati, xã Phước Hải cho biết, doanh nghiệp mong muốn thành phố có thêm những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để du khách đến tham quan làng nghề và mua các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương mang các nét đặc trưng văn hóa vẫn còn khó tiếp cận với khách du lịch

Việc phát triển sản phẩm đơn lẻ chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh cho một điểm đến. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị sẵn có được kết nối thành chuỗi, từ đó phát huy và mở rộng cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Chính sách mới mở dư địa phát triển du lịch

Theo đánh giá của Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, khu vực phía Đông có những điều kiện thuận lợi về cơ sở lưu trú và dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, lượng khách tăng vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết đồng nghĩa với việc các địa điểm du lịch chưa thể giữ chân du khách trong thời gian dài.

Chất lượng và sức hút thực tế để giữ chân du khách dài ngày hiện chưa đạt kỳ vọng. Chúng ta phải phân loại ra từng loại hình sản phẩm du lịch một để có các chính sách cụ thể tác động đến, đảm bảo làm trúng đích. Ông Hoàng Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Từ yêu cầu thực tiễn này, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý để TP. Hồ Chí Minh chủ động thiết kế các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Thành phố được xác định loại sản phẩm, đối tượng cần ưu tiên và cách bố trí nguồn lực phù hợp với thực tế.

Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các khu du lịch

Khi những điểm đến, làng nghề và sản phẩm đặc trưng được kết nối chặt chẽ, du lịch phía Đông nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung sẽ có thêm cơ hội chuyển từ khai thác lợi thế riêng lẻ sang phát triển theo chuỗi, gia tăng giá trị kinh tế địa phương và từng bước nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.



