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Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Đến với Bạn muốn hẹn hò, Khánh Duy cho biết hiện làm thiết kế nội thất tại khu vực Mỹ Tho. Anh tự nhận mình hiền lành, biết lắng nghe nhưng khá ít nói. Trong chuyện tình cảm, chàng trai từng trải qua hai mối tình và đã độc thân hơn một năm. Đáng chú ý, Duy chia sẻ từng nặng 137kg, sau đó quyết tâm thay đổi bản thân và giảm xuống còn 90kg. 

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 1.

Duy mong tìm được bạn gái hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện

Ghép đôi với Duy là Hồng Ngọc, sinh năm 1996, hiện làm kế toán giá thành tại một công ty may mặc ở TP. Hồ Chí Minh. Cô tự nhận sống tình cảm, biết nấu ăn nhưng đôi khi nhạy cảm và khá cầu toàn trong công việc. Hồng Ngọc từng tìm hiểu một người trong khoảng ba tháng nhưng không tiến xa. Về hình mẫu lý tưởng, cô mong bạn trai chân thành, hiền lành, không hút thuốc và không gia trưởng. 

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 2.

Ban đầu, cô chỉ đặt tiêu chí chiều cao từ 1m70, nên chàng trai cao 1m90 càng khiến màn mai mối thêm thú vị. Sau cuộc trò chuyện, cả hai cùng bấm nút hẹn hò

Ở cặp đôi thứ hai, Lê Văn và Thu Thảo có sự cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống. Thu Thảo hiện sống tại Cam Ranh, là giáo viên aerobic, đồng thời làm biên đạo múa. Cô còn gánh vác kinh tế gia đình, chăm lo cho cha mẹ và con trai. Trong khi đó, Lê Văn sinh sống tại Huế, từng có mối tình kéo dài sáu năm nhưng dang dở vì hoàn cảnh công việc.

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 3.

Dù có thiện cảm, cả hai nhận thấy khoảng cách địa lý cùng trách nhiệm gia đình khiến việc tiến xa không dễ dàng. Sau khi trao đổi thẳng thắn, Lê Văn và Thu Thảo thống nhất làm bạn trước và không bấm nút hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

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