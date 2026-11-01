Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò
Đến với Bạn muốn hẹn hò, Khánh Duy cho biết hiện làm thiết kế nội thất tại khu vực Mỹ Tho. Anh tự nhận mình hiền lành, biết lắng nghe nhưng khá ít nói. Trong chuyện tình cảm, chàng trai từng trải qua hai mối tình và đã độc thân hơn một năm. Đáng chú ý, Duy chia sẻ từng nặng 137kg, sau đó quyết tâm thay đổi bản thân và giảm xuống còn 90kg.
Ghép đôi với Duy là Hồng Ngọc, sinh năm 1996, hiện làm kế toán giá thành tại một công ty may mặc ở TP. Hồ Chí Minh. Cô tự nhận sống tình cảm, biết nấu ăn nhưng đôi khi nhạy cảm và khá cầu toàn trong công việc. Hồng Ngọc từng tìm hiểu một người trong khoảng ba tháng nhưng không tiến xa. Về hình mẫu lý tưởng, cô mong bạn trai chân thành, hiền lành, không hút thuốc và không gia trưởng.
Ở cặp đôi thứ hai, Lê Văn và Thu Thảo có sự cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống. Thu Thảo hiện sống tại Cam Ranh, là giáo viên aerobic, đồng thời làm biên đạo múa. Cô còn gánh vác kinh tế gia đình, chăm lo cho cha mẹ và con trai. Trong khi đó, Lê Văn sinh sống tại Huế, từng có mối tình kéo dài sáu năm nhưng dang dở vì hoàn cảnh công việc.
Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.