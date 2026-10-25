Bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm, tại văn phòng của nhiều đơn vị lữ hành lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã không còn cảnh tất bật tiếp khách trực tiếp thường thấy. Nắm bắt xu hướng du khách ngày càng ưu tiên sự thuận tiện và trải nghiệm cá nhân hóa, các doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động chuyển đổi số toàn diện quy trình phục vụ từ xa.

Mua tour "1 chạm": Tự động hóa trải nghiệm hành trình du lịch

Sự can thiệp của công nghệ đang giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể các khâu vận hành thủ công, đồng thời mở ra kênh tiếp cận du khách trực diện và linh hoạt hơn.

Doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi số toàn diện, phục vụ khách hàng qua mô hình trực tuyến "1 chạm"

Trần Văn Long - Chủ tịch Công ty Du lịch Việt chia sẻ về bước chuyển dịch công nghệ của đơn vị: "Trước đây chúng tôi làm offline, tức là làm bằng tay, khách hàng phải liên hệ qua điện thoại hay email thì giờ đây khách hàng có thể thao tác tất cả chỉ qua một chạm. Chỉ cần một chạm trên điện thoại di động, toàn bộ các dịch vụ trong hành trình đã nằm gọn trong tay du khách".

"Bán hành trình từ xa": Giải bài toán gia tăng chi tiêu cho du khách

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) và phân tích dữ liệu hành vi được coi là chìa khóa để nâng cao hiệu năng quản trị. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải kết nối đồng bộ hệ sinh thái số giữa doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến thực địa để tăng chi tiêu tại chỗ của du khách.

TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế điểm đến thông minh, hiện đại và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch toàn cầu

Đánh giá về dư địa phát triển của mô hình này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng Khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chỉ ra thực trạng chi tiêu của du khách dành cho giải trí hiện còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 6 - 10% tổng chi phí chuyến đi. Từ đó, ông nhận định đây là thời điểm then chốt để ngành du lịch chủ động bán sản phẩm từ xa, giúp du khách quốc tế có thể tìm hiểu và đặt mua trước các sản phẩm văn hóa, giải trí địa phương ngay từ khi còn ở nước sở tại trước khi khởi hành đến Việt Nam.

Khẳng định vị thế điểm đến thông minh và bền vững

Đi xa hơn bằng giải pháp công nghệ trực tuyến và chạm sâu hơn bằng trải nghiệm thực tế gần gũi, sự chủ động của các doanh nghiệp đang tạo ra động lực bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ quốc tế.

Khách quốc tế trải nghiệm tour du lịch sinh thái, giải trí tại TP. Hồ Chí Minh sau khi đặt dịch vụ từ xa

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh khẳng định ngành du lịch Thành phố đang tích cực đề xuất các cơ chế đồng hành cùng doanh nghiệp: "Sở Du lịch kiến nghị Thành phố ban hành các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường thu hút khách quốc tế, đặc biệt là hướng đến dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến với TP. Hồ Chí Minh".

Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao đặc sắc diễn ra liên tục từ nay đến cuối năm, công tác chuyển đổi số kết hợp truyền thông quảng bá sâu rộng sẽ là tiền đề vững chắc thúc đẩy du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng bứt phá.