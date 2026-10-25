CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

Doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động số hóa toàn diện với công thức "bán hành trình từ xa"

ĐỨC TOÀN, MINH KHÔI, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Nắm bắt nhu cầu cá nhân hóa, các doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động chuyển đổi số toàn diện với công thức "bán hành trình từ xa", kết hợp ứng dụng A.I. và xây dựng hệ sinh thái điểm đến thông minh.

Bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm, tại văn phòng của nhiều đơn vị lữ hành lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã không còn cảnh tất bật tiếp khách trực tiếp thường thấy. Nắm bắt xu hướng du khách ngày càng ưu tiên sự thuận tiện và trải nghiệm cá nhân hóa, các doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động chuyển đổi số toàn diện quy trình phục vụ từ xa.

Mua tour "1 chạm": Tự động hóa trải nghiệm hành trình du lịch

Sự can thiệp của công nghệ đang giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể các khâu vận hành thủ công, đồng thời mở ra kênh tiếp cận du khách trực diện và linh hoạt hơn.

Bứt phá mùa du lịch cuối năm: Doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động số hóa toàn diện - Ảnh 1.

Doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi số toàn diện, phục vụ khách hàng qua mô hình trực tuyến "1 chạm"

Trần Văn Long - Chủ tịch Công ty Du lịch Việt chia sẻ về bước chuyển dịch công nghệ của đơn vị: "Trước đây chúng tôi làm offline, tức là làm bằng tay, khách hàng phải liên hệ qua điện thoại hay email thì giờ đây khách hàng có thể thao tác tất cả chỉ qua một chạm. Chỉ cần một chạm trên điện thoại di động, toàn bộ các dịch vụ trong hành trình đã nằm gọn trong tay du khách".

"Bán hành trình từ xa": Giải bài toán gia tăng chi tiêu cho du khách

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) và phân tích dữ liệu hành vi được coi là chìa khóa để nâng cao hiệu năng quản trị. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải kết nối đồng bộ hệ sinh thái số giữa doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến thực địa để tăng chi tiêu tại chỗ của du khách.

Bứt phá mùa du lịch cuối năm: Doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động số hóa toàn diện - Ảnh 2.

TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế điểm đến thông minh, hiện đại và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch toàn cầu

Đánh giá về dư địa phát triển của mô hình này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng Khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chỉ ra thực trạng chi tiêu của du khách dành cho giải trí hiện còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 6 - 10% tổng chi phí chuyến đi. Từ đó, ông nhận định đây là thời điểm then chốt để ngành du lịch chủ động bán sản phẩm từ xa, giúp du khách quốc tế có thể tìm hiểu và đặt mua trước các sản phẩm văn hóa, giải trí địa phương ngay từ khi còn ở nước sở tại trước khi khởi hành đến Việt Nam.

Khẳng định vị thế điểm đến thông minh và bền vững

Đi xa hơn bằng giải pháp công nghệ trực tuyến và chạm sâu hơn bằng trải nghiệm thực tế gần gũi, sự chủ động của các doanh nghiệp đang tạo ra động lực bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ quốc tế.

Bứt phá mùa du lịch cuối năm: Doanh nghiệp du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ động số hóa toàn diện - Ảnh 3.

Khách quốc tế trải nghiệm tour du lịch sinh thái, giải trí tại TP. Hồ Chí Minh sau khi đặt dịch vụ từ xa

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh khẳng định ngành du lịch Thành phố đang tích cực đề xuất các cơ chế đồng hành cùng doanh nghiệp: "Sở Du lịch kiến nghị Thành phố ban hành các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường thu hút khách quốc tế, đặc biệt là hướng đến dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến với TP. Hồ Chí Minh".

Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao đặc sắc diễn ra liên tục từ nay đến cuối năm, công tác chuyển đổi số kết hợp truyền thông quảng bá sâu rộng sẽ là tiền đề vững chắc thúc đẩy du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng bứt phá.

Tin liên quan

Kết nối sản phẩm, tạo sức bật mới cho du lịch phía Đông TP. Hồ Chí Minh

Kết nối sản phẩm, tạo sức bật mới cho du lịch phía Đông TP. Hồ Chí Minh

(HTV) - Sở hữu lợi thế về tài nguyên biển, làng nghề truyền thống và các sản phẩm trải nghiệm đa dạng, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Tuy nhiên, tình trạng sản phẩm còn phân tán, thiếu liên kết với các doanh nghiệp lữ hành vẫn là rào cản khiến tiềm năng chưa được khai thác tương xứng.

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Show nổi bật 21:00 23/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

Messi trải lòng cách chấp nhận thất bại và đón nhận chiến thắng

Thế giới 20:39 23/10/2026

(HTV) - Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa có buổi trò chuyện cùng hàng trăm học sinh ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Xem thêm