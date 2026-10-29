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Kinh tế

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo

HỒNG DIỄM, TẤN LỘC
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(HTV) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đã có buổi tiếp ông Ogiso Hiroyasu, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo (Nhật Bản), trao đổi về hợp tác đầu tư, thương mại.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh tiếp ông Ogiso Hiroyasu, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo, Nhật Bản

Hyogo là một trong những đối tác truyền thống, quan trọng của TP. Hồ Chí Minh. Kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 2007, hai bên đã duy trì hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi tiếp, ông Ogiso Hiroyasu cho biết, sự quan tâm của các doanh nghiệp tỉnh Hyogo đối với hoạt động đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng qua từng năm.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh mong muốn Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Hyogo tìm hiểu môi trường đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tham gia chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường tại Nhật Bản.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Du lịch tỉnh Hyogo- Ảnh 2.

Hoạt động trao quà lưu niệm trong khuôn khổ buổi tiếp giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đại diện tỉnh Hyogo, Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Hyogo lần thứ 8, diễn ra ngày 10/11/2026, được lãnh đạo kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy những cơ hội mới trong thương mại, đầu tư, du lịch và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tin tưởng Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Hyogo lần thứ 8, diễn ra ngày 10/11/2026, sẽ tiếp tục tạo động lực cho quan hệ hợp tác song phương, mở ra những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và đổi mới sáng tạo.

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