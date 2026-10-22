Ẩm thực mở lối phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh

Không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, ẩm thực địa phương ngày càng trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá điểm đến của nhiều du khách. Tại TP. Hồ Chí Minh, từ những khu chợ truyền thống đến các nhà hàng, nhiều món ăn đang góp phần tạo dấu ấn với du khách trong nước và quốc tế.

Khai thác nét đặc trưng ẩm thực địa phương

Hiện nay, chợ Bến Thành đón khoảng 800 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày, lượng khách tăng mạnh vào dịp cuối tuần. Bên cạnh tham quan, mua sắm, khu vực ẩm thực cũng thu hút du khách với nhiều món ăn từ các vùng miền, tạo điều kiện để thực khách trải nghiệm sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam tại cùng một điểm đến.

Chợ Bến Thành thu hút du khách tham quan, mua sắm và khám phá các món ăn đa dạng

Du khách Lê Hồng Ngọc đến từ TP. Hải Phòng ấn tượng với không khí sôi động và sự thân thiện tại Chợ Bến Thành. Bên cạnh đó, chị đánh giá cao sự đa dạng của các món ăn vùng miền cùng mức giá phải chăng.

Bên cạnh chợ truyền thống, hệ thống nhà hàng cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực của du khách. Trong đó, một số đơn vị chú trọng tạo dấu ấn không chỉ từ món ăn mà còn qua cách phục vụ và trải nghiệm tại bàn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - đại diện nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh cho biết sau 31 năm hoạt động, đơn vị đã phục vụ hàng trăm món ăn, trong đó cơm niêu và cơm đập là hai món tạo dấu ấn riêng. Chất lượng cơm niêu được chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu, còn màn tung hứng khi phục vụ cơm đập mang đến sự thích thú cho thực khách.

Theo bà Mỹ Hạnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tham gia các chương trình quảng bá ẩm thực Việt Nam do Thành phố tổ chức, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng món ăn và hướng dẫn nhân viên để cải thiện trải nghiệm của thực khách.

Đẩy mạnh quảng bá du lịch ẩm thực

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, Thành phố đang tăng cường quảng bá để phát huy giá trị ẩm thực trong phát triển du lịch. Cụ thể hóa Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực năm 2026, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tạo video clip với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Chạm vị ẩm thực, kể chuyện muôn phương”.

Cuộc thi video clip “TP. Hồ Chí Minh - Chạm vị ẩm thực, kể chuyện muôn phương” khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung quảng bá nét đặc sắc của ẩm thực Thành phố

Thông qua hình thức video trực quan, giàu cảm xúc, cuộc thi khuyến khích người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo nội dung ghi lại những lát cắt chân thực về món ăn, quán quen và các điểm đến ẩm thực của Thành phố.

Ẩm thực đang trở thành lý do để du khách lựa chọn điểm đến, trải nghiệm nhiều hơn và ở lại lâu hơn. Cuộc thi sáng tạo video clip sẽ mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá du lịch ẩm thực TP. Hồ Chí Minh, khuyến khích cộng đồng kể những câu chuyện riêng về ẩm thực Thành phố. Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh du lịch ngày càng cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm, khai thác giá trị ẩm thực là hướng đi góp phần phát huy bản sắc văn hóa địa phương, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng sức hút cho TP. Hồ Chí Minh. Việc kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ với quảng bá sáng tạo sẽ tạo thêm cơ hội để ẩm thực trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy du lịch Thành phố phát triển.



