CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

TP. Hồ Chí Minh đón mùa du lịch cuối năm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn

ĐỨC TOÀN, TẤN LỘC, TUẤN NGỌC, MINH KHANG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm, TP. Hồ Chí Minh thu hút du khách nhờ thời tiết thuận lợi, không khí lễ hội sôi động và nhiều sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn.

Thời tiết thuận lợi, du lịch TP. Hồ Chí Minh thêm sức hút

Những ngày cuối tháng 10, TP. Hồ Chí Minh dần bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm. Thời tiết dễ chịu hơn cùng nhịp sống sôi động và không khí lễ hội đang tạo sức hút đối với du khách trong nước lẫn quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh đón mùa du lịch cuối năm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn - Ảnh 1.

Cảnh quan sông nước và hệ sinh thái ven biển tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng

Tại các tuyến phố trung tâm, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách quốc tế tham quan, khám phá những công trình kiến trúc, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Đến từ Vương quốc Anh, anh Rory Sheldo bày tỏ sự thích thú với thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh. Theo anh, dù đôi lúc xuất hiện những cơn mưa bất chợt, nhìn chung đây vẫn là khoảng thời gian lý tưởng để tham quan và khám phá Thành phố.

Không chỉ có lợi thế về thời tiết, sự giao thoa giữa nét văn hóa bản địa và không khí lễ hội cuối năm cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách

Bên cạnh việc thu hút lượng khách đến tham quan, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thành phố có sức hút đặc biệt vào dịp cuối năm nhờ sự kết hợp giữa văn hóa địa phương và các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, để tạo bước phát triển bền vững, ngành du lịch cần đẩy mạnh những tour chuyên đề gắn với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và kinh tế đêm, thay vì chỉ dựa vào hệ thống hạ tầng hiện có.

TP. Hồ Chí Minh đón mùa du lịch cuối năm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh đón mùa du lịch cuối năm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn - Ảnh 3.

Không gian biển rộng mở cùng hệ thống dịch vụ ven bờ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành đang chủ động làm mới sản phẩm, kết hợp giữa du lịch đô thị và những trải nghiệm sinh thái, đường thủy.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm như tour "Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn", tour đường thủy ngắm hoàng hôn và nhiều hành trình khám phá Thành phố. Lượng khách quốc tế đặt tour ghi nhận mức tăng trưởng đều qua từng tuần. Doanh nghiệp cũng chuẩn bị nguồn nhân lực và các dịch vụ bổ trợ để đáp ứng nhu cầu trong mùa lễ hội cuối năm.

Đẩy mạnh liên kết vùng, hướng đến mùa du lịch sôi động

Không chỉ tập trung khai thác các điểm đến tại khu vực trung tâm, TP. Hồ Chí Minh còn định hướng mở rộng không gian du lịch thông qua liên kết vùng, phát triển các sản phẩm đặc trưng và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời tiết thuận lợi đang tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch ngoài trời, đồng thời lượng khách quốc tế và nội địa có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

TP. Hồ Chí Minh đón mùa du lịch cuối năm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn - Ảnh 4.

Trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh với kiến trúc đặc trưng, một trong những công trình thu hút du khách khi đến tham quan Thành phố

Ngành du lịch Thành phố tiếp tục đẩy mạnh kết nối các điểm đến, phát triển du lịch đường thủy, du lịch sinh thái Cần Giờ và những sản phẩm trải nghiệm mang bản sắc địa phương. Đây được xem là hướng đi nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cùng lợi thế về văn hóa, ẩm thực và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến một mùa du lịch cuối năm sôi động, tiếp tục khẳng định sức hút của đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc trong mắt du khách trong nước và quốc tế.



Tin liên quan

Khai mở dư địa du lịch mua sắm: Gia tăng trải nghiệm, chi tiêu của du khách khi đến Việt Nam

Khai mở dư địa du lịch mua sắm: Gia tăng trải nghiệm, chi tiêu của du khách khi đến Việt Nam

Xác định đa dạng hóa các dịch vụ, nâng cao trải nghiệm mua sắm là "chìa khóa" để kích cầu chi tiêu du khách, ngành du lịch và thương mại cần hợp lực nhằm tháo gỡ "nút thắt" về hạ tầng phân phối, phát triển kinh tế đêm và triển khai trung tâm mua sắm outlet quy mô lớn, tạo động lực mới cho du lịch Việt bứt phá.

Thả rùa con về biển: Trải nghiệm du lịch sinh thái tại Côn Đảo

Thả rùa con về biển: Trải nghiệm du lịch sinh thái tại Côn Đảo

(HTV) - Bên cạnh các điểm đến lịch sử, Côn Đảo còn mang đến cho du khách hành trình du lịch sinh thái độc đáo. Trekking Bãi Đất Thắm và thả rùa con về đại dương, góp phần lan tỏa trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Văn hóa - Giải trí 17:01 20/10/2026

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 19:14 20/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi

Thế giới 21:34 20/10/2026

(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.

Xem thêm