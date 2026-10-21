TP. Hồ Chí Minh đón mùa du lịch cuối năm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Thời tiết thuận lợi, du lịch TP. Hồ Chí Minh thêm sức hút

Những ngày cuối tháng 10, TP. Hồ Chí Minh dần bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm. Thời tiết dễ chịu hơn cùng nhịp sống sôi động và không khí lễ hội đang tạo sức hút đối với du khách trong nước lẫn quốc tế.

Cảnh quan sông nước và hệ sinh thái ven biển tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng

Tại các tuyến phố trung tâm, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách quốc tế tham quan, khám phá những công trình kiến trúc, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Đến từ Vương quốc Anh, anh Rory Sheldo bày tỏ sự thích thú với thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh. Theo anh, dù đôi lúc xuất hiện những cơn mưa bất chợt, nhìn chung đây vẫn là khoảng thời gian lý tưởng để tham quan và khám phá Thành phố.

Không chỉ có lợi thế về thời tiết, sự giao thoa giữa nét văn hóa bản địa và không khí lễ hội cuối năm cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách

Bên cạnh việc thu hút lượng khách đến tham quan, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thành phố có sức hút đặc biệt vào dịp cuối năm nhờ sự kết hợp giữa văn hóa địa phương và các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, để tạo bước phát triển bền vững, ngành du lịch cần đẩy mạnh những tour chuyên đề gắn với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và kinh tế đêm, thay vì chỉ dựa vào hệ thống hạ tầng hiện có.

Không gian biển rộng mở cùng hệ thống dịch vụ ven bờ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành đang chủ động làm mới sản phẩm, kết hợp giữa du lịch đô thị và những trải nghiệm sinh thái, đường thủy.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm như tour "Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn", tour đường thủy ngắm hoàng hôn và nhiều hành trình khám phá Thành phố. Lượng khách quốc tế đặt tour ghi nhận mức tăng trưởng đều qua từng tuần. Doanh nghiệp cũng chuẩn bị nguồn nhân lực và các dịch vụ bổ trợ để đáp ứng nhu cầu trong mùa lễ hội cuối năm.

Đẩy mạnh liên kết vùng, hướng đến mùa du lịch sôi động

Không chỉ tập trung khai thác các điểm đến tại khu vực trung tâm, TP. Hồ Chí Minh còn định hướng mở rộng không gian du lịch thông qua liên kết vùng, phát triển các sản phẩm đặc trưng và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời tiết thuận lợi đang tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch ngoài trời, đồng thời lượng khách quốc tế và nội địa có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

Trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh với kiến trúc đặc trưng, một trong những công trình thu hút du khách khi đến tham quan Thành phố

Ngành du lịch Thành phố tiếp tục đẩy mạnh kết nối các điểm đến, phát triển du lịch đường thủy, du lịch sinh thái Cần Giờ và những sản phẩm trải nghiệm mang bản sắc địa phương. Đây được xem là hướng đi nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cùng lợi thế về văn hóa, ẩm thực và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến một mùa du lịch cuối năm sôi động, tiếp tục khẳng định sức hút của đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc trong mắt du khách trong nước và quốc tế.







