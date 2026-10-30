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Văn hóa - Giải trí

TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt tour du lịch "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức"

NGỌC DIỄM, HOÀN THIỆN, KIM NGỌC
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(HTV) - Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt sản phẩm du lịch "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức". Đây là một sản phẩm du lịch nhằm kết nối những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, nghề thủ công truyền thống sơn mài và tuyến du lịch sinh thái đường thủy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Chia sẻ về định hướng xây dựng tuyến điểm này, đại diện lãnh đạo Phường Xuân Hòa cho biết, điểm đặc trưng và cũng là sức hút lớn nhất của tour du lịch chính là sự đan xen hài hòa giữa ký ức và hiện đại, giữa di sản trường tồn và trải nghiệm thực tế sinh động, giữa không gian đô thị nhộn nhịp và nét bình yên của văn hóa sông nước. 

TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt tour du lịch "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức" - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt tour du lịch "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức" - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt tour du lịch "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức" - Ảnh 3.

Hành trình "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức" được thiết kế với khoảng 10 điểm dừng chân tiêu biểu, kết hợp linh hoạt giữa hình thức đi bộ khám phá và di chuyển bằng phương tiện

Qua hành trình này, địa phương mong muốn mỗi bước chân của du khách khi dạo bước qua các con phố không chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm cảnh quan đơn thuần. Hơn nữa, đó là cơ hội để du khách có thể hiểu rõ hơn về chiều dài lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và thêm trân trọng những giá trị tinh thần đang hiện hữu. Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi mà phường Xuân Hòa xác định để phát triển kinh tế du lịch bền vững trong thời gian tới.

Hành trình "Xuân Hòa - Bước chân qua miền ký ức" được thiết kế với khoảng 10 điểm dừng chân tiêu biểu, kết hợp linh hoạt giữa hình thức đi bộ khám phá và di chuyển bằng phương tiện. Lấy điểm xuất phát từ trụ sở UBND phường Xuân Hòa, du khách sẽ lần lượt dạo bước qua các không gian đậm chất văn hóa như khu vực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Nhà Thiếu nhi Thành phố, và đặc biệt là cụm công trình giáo dục mang tính biểu tượng: trường Marie Curie và Lê Quý Đôn. Những ngôi trường mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ kính này chính là những chứng nhân lịch sử, gợi nhắc về quá trình hình thành và phát triển của nền giáo dục Sài Gòn xưa.

Tiếp nối tuyến tham quan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thủy đài cổ được xây dựng từ năm 1886 - một di tích kể lại câu chuyện thú vị về hệ thống cấp nước đầu tiên của đô thị, dạo quanh không gian Hồ Con Rùa quen thuộc. 

Để tăng tính trải nghiệm, tour tiếp tục đưa du khách ghé thăm không gian sáng tạo nghệ thuật tại cơ sở Sơn mài Đại Việt, tìm về chốn tâm linh tín ngưỡng tại đình Xuân Hòa, và cuối cùng khép lại một cách trọn vẹn bằng chuyến du ngoạn trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

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