Xử phạt người đăng tin sai sự thật vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 | 60 Giây Sáng ngày 7/11/2026

Xử phạt người đăng tin sai sự thật vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

"Vẽ" ra hành trình lẩn trốn của 2 đối tượng trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 rồi cắt ghép video để đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội những nội dung không đúng sự thật. Chiều 6/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông N.Q.H, 50 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh về hành vi trên.

Đối tượng bị lực lượng chức năng (Tổ CSGT Diên Khánh - Khánh Vĩnh) khống chế và làm việc trong đêm tại Khánh Hòa

Lâm Đồng: tìm thấy thi thể cụ bà mất tích nhiều ngày

Sau nhiều ngày mất liên lạc, thi thể cụ bà gần 100 tuổi ở xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng được tìm thấy bên bờ sông. Trước đó, khoảng 22h ngày 3/11, bà Ka Briễu gần 100 tuổi, trú thôn 3, xã Đạ Huoai 3 rời khỏi nhà rồi đi lạc. Theo thông tin ban đầu, do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên bà không thể tự tìm đường trở về. Phát hiện bà mất tích, người thân đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng địa phương để hỗ trợ.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác tìm kiếm dọc bờ sông và đã phát hiện thi thể cụ bà mất tích

Hù dọa quay clip nhạy cảm để xâm hại bé gái ở Đắk Lắk

Đối tượng bị cơ quan Công an áp giải để điều tra về hành vi đe dọa, xâm hại bé gái tại Đắk Lắk

Quen biết qua những lần uống rượu cùng gia đình, một người đàn ông 37 tuổi đã nhắn tin dụ dỗ bé gái 14 tuổi để thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Trung (37 tuổi, ở phường Tân Lập) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

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