Tây Ninh: Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Va chạm giữa xe ô tô tải tập lái và xe máy xảy ra trên đường vành đai Tân An

Theo người dân chứng kiến, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 4/11, tại giao lộ giữa Quốc lộ 1A và đường vành đai Tân An, đoạn qua phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, nhiều người bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh, kèm tiếng phương tiện cày lê trên mặt đường.

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện một xe ô tô tải mang biển tập lái, biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh đang dừng trên đường. Phía trước đầu xe, một chiếc xe máy nằm kẹt dưới gầm. Cạnh xe máy có một người đàn ông nằm trên mặt đường.

Sau tai nạn, người đàn ông bị thương và được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Tại hiện trường, mặt đường xuất hiện vết cày xước kéo dài; cả xe tải tập lái và xe máy đều nằm trên làn đường bên trái.

Vụ việc khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.



