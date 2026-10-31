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Đầu tư hạ tầng đồng bộ, hướng đến đô thị không ngập

Thời sự 00:00:52.31
MC ZI

(HTV) - Trước áp lực ngập úng do mưa lớn, triều cường và tác động của biến đổi khí hậu, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai nhiều công trình chống ngập trọng điểm.

Dự án ngăn triều dự kiến vận hành trong tháng 11

Để từng bước kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, dự kiến trong tháng 11/2026, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Đây cũng là thời điểm triều cường thường đạt đỉnh trong năm.

Góc máy trên cao bao quát một khúc sông rộng với hệ thống cống ngăn triều lớn, trên bờ là khu vực công trường đang thi công cùng một số tòa nhà mái xanh và một tòa nhà điều hành màu trắng - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực công trình ngăn triều đang trong giai đoạn hoàn thiện cùng các tòa nhà điều hành bên bờ sông

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập cho 20 phường, xã thuộc khu vực trung tâm và phía Nam thành phố, trên diện tích khoảng 570 km².

Hơn 140.000 tỷ đồng đầu tư chống ngập giai đoạn 2026–2030

Song song với dự án ngăn triều, trong năm 2026, thành phố tập trung hoàn thành 9 dự án thoát nước và chống ngập khác, với tổng vốn đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026–2030, TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 87 dự án, với tổng nguồn vốn khoảng 140.000 tỷ đồng. Các giải pháp được định hướng kết hợp giữa công trình thoát nước truyền thống với hạ tầng xanh, hồ điều tiết và công nghệ dự báo số, hướng đến giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập trọng điểm.

TP. Hồ Chí Minh: Đồng bộ hạ tầng để phát huy nguồn lực chống ngập - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh: Đồng bộ hạ tầng để phát huy nguồn lực chống ngập - Ảnh 3.

Cận cảnh một hạng mục cống kiểm soát triều quy mô lớn thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành trong tháng 11

Việc triển khai đồng bộ các công trình và giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thoát nước, kiểm soát ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của thành phố.

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