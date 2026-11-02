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Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng | 60 Giây Sáng ngày 2/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 2/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 23 bị can liên quan vụ tổ chức sử dụng và mua bán ma túy tại chung cư The Sóng. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng còn lại.

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Các đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng bị lực lượng chức năng bắt giữ

TP. Hồ Chí Minh: CSGT kịp thời hỗ trợ sản phụ tới bệnh viện

Hôm qua, các cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kịp thời một sản phụ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ, sinh em bé trong niềm vui của gia đình.

Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng | 60 Giây Sáng ngày 2/11/2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh chiến sĩ CSGT dùng xe đặc chủng hú còi, dẹp đường để đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Nhằm khuyến khích mức sinh, TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân cho dự thảo nghị quyết dân số mới đến hết ngày 4/11. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là đề xuất hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng | 60 Giây Sáng ngày 2/11/2026 - Ảnh 3.

Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mức sinh đang ở mức thấp tại TP. Hồ Chí Minh

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 2/11/2026.

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Khởi tố 23 bị can vụ án ma túy tại chung cư The Sóng

Khởi tố 23 bị can vụ án ma túy tại chung cư The Sóng

Thời sự 06:32 02/11/2026

(HTV) - Chiều 1/11, Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can liên quan đến đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng.

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(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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