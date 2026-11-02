Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng | 60 Giây Sáng ngày 2/11/2026

Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 23 bị can liên quan vụ tổ chức sử dụng và mua bán ma túy tại chung cư The Sóng. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng còn lại.
TP. Hồ Chí Minh: CSGT kịp thời hỗ trợ sản phụ tới bệnh viện
Hôm qua, các cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kịp thời một sản phụ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ, sinh em bé trong niềm vui của gia đình.
TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Nhằm khuyến khích mức sinh, TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân cho dự thảo nghị quyết dân số mới đến hết ngày 4/11. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là đề xuất hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
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