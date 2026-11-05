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Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tây Ninh: Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải tập lái và xe máy đã xảy ra trên đường vành đai Tân An, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh vào chiều qua.

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026 - Ảnh 1.

Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Cà Mau: Buồn chuyện yêu đương, thanh niên nhảy cầu sông Ông Đốc

Tại tỉnh Cà Mau, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của anh N.H.T (18 tuổi, ngụ ấp Xẻo Đôi, xã Sông Đốc) vào lúc 2 giờ sáng hôm qua. Được biết, vì buồn chuyện tình cảm, anh T. đã lên cầu sông Ông Đốc nhảy xuống sông.

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026 - Ảnh 2.

Người dân tụ tập quanh cầu

Sau cơn mưa lớn, nước tuôn như thác tại rốn ngập ở Đồng Nai

Cơn mưa nặng hạt chiều qua khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Đồng Nai ngập cục bộ, đặc biệt tại "rốn ngập" hẻm 68 đường Đồng Khởi, nước tuôn như thác khiến nhiều xe máy ngã nhào.

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026 - Ảnh 3.

Nước tuôn ào ạt từ trong hẻm ra mặt đường khiến khu vực giao với đường Đồng Khởi ngập sâu

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 5/11/2026.

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