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TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất

Xã hội 00:01:11.15
MC ZI

(HTV) - Ở tuổi 12, em Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh) không chỉ sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với hơn 30 huy chương Vàng Aerobic trong và ngoài nước, mà còn vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bén duyên với Aerobic từ năm lớp 2, Cát Tường sớm bộc lộ năng khiếu và liên tiếp đạt thành tích tại các giải đấu. Năm 2026, em ghi dấu ấn với 2 HCV tại Suzuki World Cup ở Nhật Bản và 2 huy chương vàng nội dung nhóm, 1 huy chương bạc nội dung đơn tại Giải vô địch Aerobic Châu Á ở Philippines. Mới đây, em đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Chủ tịch nước.

TP. Hồ Chí Minh: nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 1.

Màn trình nội dung đơn của em Tạ Ngọc Cát Tường tại Giải vô địch Aerobic châu Á ở Philippines

Em Tạ Ngọc Cát Tường - học sinh lớp 7, trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Em muốn truyền động lực cho các bạn đồng trang lứa hãy tự tin tham gia các môn thể thao nào đó mà các bạn thích vì biết đâu đó sẽ là một bước đệm tiến tới thành công cho các bạn".

TP. Hồ Chí Minh: nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 2.

Ngoài các thành tích thể thao xuất sắc, Cát Tường vẫn duy trì kết quả học tập tốt ở trường

Mặc dù lịch tập luyện dày đặc, Cát Tường vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Nhà trường cũng linh hoạt hỗ trợ lịch kiểm tra, tạo điều kiện để em vừa học tập vừa tham gia thi đấu quốc tế.

Để phát hiện và bồi đắp thêm cho những tài năng của học sinh, Trường THCS Minh Đức cũng vừa đầu tư phòng đa năng mới dành riêng cho CLB Aerobic nhằm nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp nối.


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