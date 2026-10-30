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Khởi động Lễ hội hoa dã quỳ và Festival Cồng chiêng Gia Lai

Thời sự 00:00:53.46
MC ZI

(HTV) - Bước vào cuối mùa mưa, hoa dã quỳ lại nở rộ khắp Tây Nguyên. Sắc vàng phủ khắp triền đồi, len lỏi qua những cung đường, tạo nên nét đặc trưng mùa thu cao nguyên. Ghi nhận tại khu vực núi lửa Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai.

Sắc vàng dã quỳ trên vùng núi lửa Chư Đăng Ya

Hoa dã quỳ, còn được gọi là cúc quỳ, thường bắt đầu nở từ cuối tháng 10 và rực rỡ nhất vào khoảng đầu đến giữa tháng 11. Không chỉ tô điểm cảnh sắc cao nguyên, loài hoa này còn trở thành dấu hiệu đặc trưng báo mùa đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên.

Khởi động Lễ hội hoa dã quỳ và Festival Cồng chiêng Gia Lai - Ảnh 1.

. Đất núi lửa phì nhiêu cùng điều kiện khí hậu đặc trưng đã giúp dã quỳ phát triển mạnh

Những ngày này, quần thể núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku khoảng 30 km về phía Đông Bắc, trở thành điểm đến thu hút những người yêu thiên nhiên. Nhờ thổ nhưỡng núi lửa phì nhiêu cùng điều kiện khí hậu đặc trưng, hoa dã quỳ phát triển mạnh, tạo nên những thảm vàng nổi bật giữa không gian núi rừng.

Khởi động Lễ hội hoa dã quỳ và Festival Cồng chiêng Gia Lai - Ảnh 2.
Khởi động Lễ hội hoa dã quỳ và Festival Cồng chiêng Gia Lai - Ảnh 3.

Những ngày này, quần thể núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về phía Đông Bắc trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên

Kết nối sắc hoa với không gian văn hóa cồng chiêng

Từ ngày 30/10 đến 8/11, chuỗi sự kiện Lễ hội hoa dã quỳ gắn với Festival Cồng chiêng Gia Lai sẽ diễn ra tại khu vực quanh núi lửa Chư Đăng Ya. Chương trình góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

Khởi động Lễ hội hoa dã quỳ và Festival Cồng chiêng Gia Lai - Ảnh 4.

Hoa dã quỳ thường bắt đầu nở từ cuối tháng 10 và rực rỡ nhất từ đầu đến giữa tháng 11

Thông qua các hoạt động lễ hội, Gia Lai kỳ vọng quảng bá hình ảnh địa phương, tạo thêm sức hút cho du lịch và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm trong mùa hoa dã quỳ.


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