Bắt phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người bỏ trốn khỏi trại giam A2

Liên quan tới vụ 4 phạm nhân trốn trại giam A2 hôm 21/10, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Lữ Văn Toàn. Hiện chỉ còn 1 phạm nhân vẫn đang lẩn trốn.

An Giang truy bắt 2 thanh thiếu niên dùng dao cướp xe trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra một vụ cướp xe máy xảy ra trên ở xã Bình Mỹ.

Lực lượng công an và các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang áp giải hai đối tượng thanh thiếu niên

Tạm giam nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá hơn 880 triệu đồng

Tại An Giang, 3 đối tượng bị công an tỉnh bắt tạm giam về hành vi "Trộm cắp tài sản". Giá trị vật tư bị lấy cắp nhiều lần của một công ty, ước tính lên tới hơn 880 triệu đồng.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 4/11/2026.