TP. Hồ Chí Minh diễn tập hiệp đồng ứng phó sự cố | 60 Giây Sáng ngày 1/11/2026

TP. Hồ Chí Minh diễn tập hiệp đồng ứng phó sự cố

Với nhiều cơ sở công nghiệp, kho xăng dầu, hóa chất và cảng biển quy mô lớn, nguy cơ cháy nổ, sự cố công nghiệp luôn là vấn đề đáng quan tâm tại TP. Hồ Chí Minh. Để chủ động ứng phó, thành phố vừa tổ chức diễn tập quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều lực lượng.

TP. Hồ Chí Minh diễn tập quy mô lớn, nâng cao năng lực ứng phó cháy nổ và sự cố công nghiệp

Lan tỏa yêu thương đến 625 hoàn cảnh khó khăn

Nhiều phần quà ý nghĩa gồm học bổng, xe lăn, xe đạp và vốn sinh kế đã được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh trao tận tay cho 625 hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thiết thực này tiếp thêm động lực giúp trẻ em vững bước tới trường và người yếu thế tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trao học bổng, xe lăn, xe đạp và vốn sinh kế, tiếp sức 625 hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng cho con công nhân hoàn cảnh khó khăn

Tại Đồng Nai, một công ty cũng có nghĩa cử đẹp khi trao trên 500 suất học bổng với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng Nai trao hơn 500 suất học bổng, tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng, tiếp sức con em công nhân khó khăn đến trường

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 1/11/2026.