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Khởi tố 23 bị can vụ án ma túy tại chung cư The Sóng

Thời sự 00:00:54.08
MC ZI

(HTV) - Chiều 1/11, Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can liên quan đến đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh những đối tượng có liên quan trong đường dây tội phạm này. Đặc biệt, chuyên án thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an trong nỗ lực làm sạch môi trường sống tại các khu dân cư đông đúc.

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Toàn cảnh các đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại chung cư The Sóng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ

Diễn biến vụ đột kích ổ ma túy chung cư The Sóng

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/10/2026, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư The Sóng. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Cán bộ công an tiến hành lấy lời khai của một đối tượng nữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra chuyên án

Quá trình mở rộng điều tra chuyên án

Qua quá trình đấu tranh khai thác tại chỗ, nhóm đối tượng này khai nhận đã mua nguồn ma túy từ một cá nhân khác. Nhờ vậy, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập 22 đối tượng khác nhằm làm rõ vai trò, mức độ liên quan của từng người trong đường dây này.

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Khởi tố 23 bị can vụ án ma túy tại chung cư The Sóng - Ảnh 4.

Hai đối tượng nam trong đường dây bị cơ quan công an triệu tập, lấy lời khai để làm rõ hành vi phạm tội

Các đối tượng còn lại trong diện tình nghi đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ vững chắc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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