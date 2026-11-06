Khơi thông dòng chảy sông Thị Tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026

Khơi thông dòng chảy sông Thị Tính

Sau nhiều năm đình trệ, Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính đang được triển khai trở lại. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông dòng chảy, cải thiện năng lực tiêu thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng huân chương lao động hạng nhất

Ở tuổi 12, Em Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh) không chỉ sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với hơn 30 huy chương Vàng Aerobic trong và ngoài nước, mà còn vừa vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngoài thành tích xuất sắc trong thẻ thao, em Cát Tường còn duy trì thành tích học tập tốt tại trường

An Giang: Bắt tạm giam hai chú cháu tổ chức đánh bạc

Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Ngươn Tùng (sinh năm 1978); Bành Thanh Sang (sinh năm 1995) cùng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Ánh Hồng (sinh năm 1966) về hành vi "Gá bạc". Các bị can cùng trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Công an làm việc với đối tượng tổ chức đánh bạc tại An Giang

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 6/11/2026.



