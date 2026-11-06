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Khơi thông dòng chảy sông Thị Tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Khơi thông dòng chảy sông Thị Tính

Sau nhiều năm đình trệ, Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính đang được triển khai trở lại. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông dòng chảy, cải thiện năng lực tiêu thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Khơi thông dòng chảy sông thị tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026 - Ảnh 1.

Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng huân chương lao động hạng nhất 

Ở tuổi 12, Em Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh) không chỉ sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với hơn 30 huy chương Vàng Aerobic trong và ngoài nước, mà còn vừa vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Khơi thông dòng chảy sông thị tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026 - Ảnh 2.

Ngoài thành tích xuất sắc trong thẻ thao, em Cát Tường còn duy trì thành tích học tập tốt tại trường

An Giang: Bắt tạm giam hai chú cháu tổ chức đánh bạc 

Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Ngươn Tùng (sinh năm 1978); Bành Thanh Sang (sinh năm 1995) cùng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Ánh Hồng (sinh năm 1966) về hành vi "Gá bạc". Các bị can cùng trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Khơi thông dòng chảy sông thị tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026 - Ảnh 3.

Công an làm việc với đối tượng tổ chức đánh bạc tại An Giang

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 6/11/2026.


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TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất

TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất

Xã hội 11:36 06/11/2026

(HTV) - Ở tuổi 12, em Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh) không chỉ sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với hơn 30 huy chương Vàng Aerobic trong và ngoài nước, mà còn vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tây Ninh: Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Tây Ninh: Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Xã hội 12:46 05/11/2026

Một vụ va chạm giữa xe ô tô tải tập lái và xe máy xảy ra trên đường vành đai Tân An, tỉnh Tây Ninh vào chiều 4/11, khiến một người đàn ông bị thương. Vụ tai nạn cũng gây cản trở giao thông qua khu vực.

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026

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Thời sự 10:27 04/11/2026

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(HTV) - Chiều 1/11, Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can liên quan đến đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng.

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(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 2/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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