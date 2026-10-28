Xe đầu kéo va chạm xe tập lái, học viên lái xe tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27/10, tại Km1911+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái.

Hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe khiến học viên lái xe tử vong

Thời điểm trên, tài xế B.V.L (trú Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc lưu thông theo hướng từ TP Đồng Nai đi Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo va chạm với xe tải tập lái do anh M.V.L (43 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe có anh N.H.L, giáo viên dạy lái xe.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tập lái là anh L. và giáo viên bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh L. tử vong trên đường đến bệnh viện; giáo viên dạy lái bị gãy chân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



