Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026

Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến
Chi phí điều trị kéo dài là một trong những khó khăn đối với người mắc vảy nến, đặc biệt ở những trường hợp cần sử dụng thuốc sinh học. Việc nâng mức chi trả bảo hiểm y tế từ 50% lên 70% đối với một số thuốc sinh học hiệu quả cao được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm cơ hội tiếp cận điều trị phù hợp.
Lâm Đồng tập trung khắc phục tồn tại, quyết liệt chống khai thác IUU
Nhằm khắc phục các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành chỉ đạo khẩn siết chặt quản lý toàn bộ tàu cá trên địa bàn, sau khi đã kiểm tra hơn 6.700 lượt tàu và xử phạt hơn 3,7 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.
TP. Hồ Chí Minh: Sắp nâng cấp, cải tạo đường song hành đường sắt ở TP. Hồ Chí Minh
Đường song hành tuyến đường sắt qua phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí có mặt đường nhỏ hẹp, một số đoạn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước thực trạng này, phường Phú Nhuận triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này và hàng chục tuyến hẻm trên địa bàn, với tổng mức đầu tư khoảng 62 tỷ đồng.
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