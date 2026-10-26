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Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến

Chi phí điều trị kéo dài là một trong những khó khăn đối với người mắc vảy nến, đặc biệt ở những trường hợp cần sử dụng thuốc sinh học. Việc nâng mức chi trả bảo hiểm y tế từ 50% lên 70% đối với một số thuốc sinh học hiệu quả cao được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm cơ hội tiếp cận điều trị phù hợp.

Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026 - Ảnh 1.

Chương trình sinh hoạt, giao lưu và cập nhật điều trị cho người bệnh vảy nến tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng tập trung khắc phục tồn tại, quyết liệt chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành chỉ đạo khẩn siết chặt quản lý toàn bộ tàu cá trên địa bàn, sau khi đã kiểm tra hơn 6.700 lượt tàu và xử phạt hơn 3,7 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.

Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026 - Ảnh 2.

Tàu thuyền neo đậu tại bến bãi; các địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá nhằm chống khai thác IUU

TP. Hồ Chí Minh: Sắp nâng cấp, cải tạo đường song hành đường sắt ở TP. Hồ Chí Minh

Đường song hành tuyến đường sắt qua phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí  có mặt đường nhỏ hẹp, một số đoạn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước thực trạng này, phường Phú Nhuận triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này và hàng chục tuyến hẻm trên địa bàn, với tổng mức đầu tư khoảng 62 tỷ đồng.

Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026 - Ảnh 3.

Công nhân thi công, nâng cấp tuyến đường và hạ tầng dân sinh dọc hành lang đường sắt

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 26/10/2026.

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