Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 27/10/2026

Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong

Tại Sơn La. Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 108, đoạn qua xã Nậm Lầu, khiến một người tử vong. Chiếc xe tải bất ngờ lật cabin về phía trước rồi tiếp tục lao xuống dốc, va chạm với một số xe máy.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tài xế quên chốt cabin khi khởi hành, khiến cabin bật về phía trước khi phanh gấp

Triệt phá đường dây lừa đảo qua nền tảng A.I. livestream TATAO LIVE

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng A.I. Livestream.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream Tatao Live

Lạng Sơn bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép gần 350 kg pháo nổ tại khu vực biên giới thuộc xã Cao Lộc.

Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng 349,6 kg

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 27/10/2026.