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Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 27/10/2026

Thời sự
ĐỨC PHONG

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 27/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong

Tại Sơn La. Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 108, đoạn qua xã Nậm Lầu, khiến một người tử vong. Chiếc xe tải bất ngờ lật cabin về phía trước rồi tiếp tục lao xuống dốc, va chạm với một số xe máy.

Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026 - Ảnh 1.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tài xế quên chốt cabin khi khởi hành, khiến cabin bật về phía trước khi phanh gấp

Triệt phá đường dây lừa đảo qua nền tảng A.I. livestream TATAO LIVE

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng A.I. Livestream.

Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026 - Ảnh 2.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream Tatao Live

Lạng Sơn bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép gần 350 kg pháo nổ tại khu vực biên giới thuộc xã Cao Lộc.

Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc làm một người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026 - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng 349,6 kg

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 27/10/2026.

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Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026

Đề xuất tăng chi trả bảo hiểm y tế cho một số thuốc sinh học trị vẩy nến | 60 Giây Sáng ngày 26/10/2026

Thời sự 11:26 26/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng chỉ sau 40 phút | 60 Giây Sáng ngày 25/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng chỉ sau 40 phút | 60 Giây Sáng ngày 25/10/2026

Thời sự 10:10 25/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026

Thời sự 12:14 24/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đồng Nai tăng tốc thi công hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành | 60 Giây Sáng ngày 23/10/2026

Đồng Nai tăng tốc thi công hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành | 60 Giây Sáng ngày 23/10/2026

Thời sự 11:46 23/10/2026

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TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động | 60 Giây Sáng ngày 21/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động | 60 Giây Sáng ngày 21/10/2026

Thời sự 06:30 21/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu | 60 Giây Sáng ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu | 60 Giây Sáng ngày 20/10/2026

Thời sự 11:06 20/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày /10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026

Thời sự 06:33 19/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Thời sự 11:32 18/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ đi

TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ đi

Thời sự 15:11 16/10/2026

(HTV) - Vụ việc xe tải cán người bỏ chạy xảy ra rạng sáng 15/10 tại phường Tân Hiệp khiến một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lập tức tăng ga rời hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

Thời sự 10:08 16/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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