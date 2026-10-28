TP. Hồ Chí Minh: Triều cường cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt | 60 Giây Sáng ngày 28/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: triều cường cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt

Triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khu dân cư trũng thấp ở phía Nam TP. Hồ Chí Minh vào giờ tan tầm. Nhiều người dân sống lâu năm tại khu vực cho biết đây là đợt triều cường cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và kinh doanh.

Triều cường tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân địa phương

Xe đầu kéo va chạm xe tập lái, học viên lái xe tử vong

Va chạm giữa xe đầu kéo và xe tập lái trên đường Hồ Chí Minh khiến một học viên lái xe tử vong, giáo viên dạy lái bị gãy chân. Vụ việc xảy ra vào ngày 27/10 tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tập lái

Truy bắt kẻ dùng dao khống chế hai thiếu niên để cướp điện thoại trong đêm

Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Hoàng (Sinh năm 1985, trú thôn Đá Trắng, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan chức năng làm việc với Võ Thanh Hoàng, điều tra về hành vi cướp tài sản

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